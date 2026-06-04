С заботой о гражданах

Общество
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В КГУ «Центр социальных услуг «Шаңырақ» прошла встреча, посвященная Дню государственных символов Казахстана. А началась она по традиции с исполнения гимна – голоса нации.

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Актовый зал центра украсили баннером с изображением флага и герба, что добавило торжественности мероприятию. Собравшимся продемонстрировали фильм, посвященный госсимволам и заботе государства о своих гражданах. Поздравить проживающих здесь ветеранов труда и лиц с ограниченными возможностями прибыли представители ряда благотворительных фондов, артисты и детский ансамбль домбристов.

В своих выступлениях гости отметили значимость деятельности учреждения. Это особенная сфера, и она зависит от каждодневного труда ее сотрудников, направленного на создание комфорт­ных условий для проживания нуждаю­щихся в заботе людей. В этой связи важны высокий профессионализм, чуткое исполнение своих обязанностей и проявление терпения и уважения к старшему поколению, в большинстве своем беззаветно трудившемуся на благо страны.

Как отметил директор центра Алибек Акылбеков, в настоящее время здесь проживают 300 человек пенсионного возраста, инвалиды первой и второй групп. В центре оказывают все виды социальных медицинских услуг.

– У нас есть паллиативное отделение для лиц, которые не могут сами себя обслуживать, а также отделения, где проживают те, кто в индивидуальном обслуживании не нуждается, – сказал он. – Сегодня мы решили поздравить наш коллектив и ветеранов, а также особо отметить сотрудников, внесших весомый вклад в деятельность сферы социального обеспечения. Одна из них – Назипа Камаловна Оспанова. В системе социальной службы она отработала более 30 лет, и, находясь на пенсии, продолжает трудиться в нашем центре.

#Алматы #праздник #День госсимволов #ДОм ветеранов

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