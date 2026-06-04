В соответствии со стандартами

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Что касается герба нашей респуб­лики, то он должен быть с глянцевым покрытием и содержать надпись на латинице «QAZAQSTAN», выполненную золотыми буквами. Эти и другие нюансы знают в карагандинской компании Samruk Tekstil, которая занимается изготовлением государственных символов по специальной лицензии. Без нее этим видом деятельности в Казахстане заниматься запрещено.

– Мы были одними из тех, кто участвовал в разработке национального стандарта, – рассказывает начальник отдела продаж компании Samruk Tekstil Арина Юрканис. – Наши представители встречались с автором герба Казахстана Жандарбеком Малибековым и вместе занимались его совершенствованием. Для нас было важно, чтобы этот символ государства получился красивым и был выполнен на высоком техническом уровне.

Компания Samruk Tekstil образовалась в 2003 году. Ее производственная мощность – свыше 32 тыс. флагов и 10 тыс. гербов в год. Кроме того, она выпускает флагштоки, наконечники и подставки для установки государственных атрибутов как в кабинетах, так и на открытых пространствах. Карагандинский производитель участвует в госзакупках и поставляет свою продукцию во все регионы республики.

– Мы единственные в Казахстане, кто может изготовить государственный герб диаметром три метра, – отмечает начальник производства ТОО «Samruk Tekstil» Данил Выговский. – И мы это делали неоднократно. Один из таких гербов сейчас украшает здание акимата в Степногорске. Отмечу, что госсимволы больших размеров обычно заказывают для многоэтажных зданий. Чем оно выше, тем больше должен быть герб.

Как же изготавливают госсимволы? Если говорить о флагах, то те, что предназначены для кабинетов, шьют из атласа и габардина, а уличные – из полиэстера. Они должны быть износостойкими, не рваться при порывах ветра и не выцветать под палящим солнцем. Изображения солнца, орла и орнамента на полотно наносят с помощью широкоформатного принтера, где применяется технология сублимационной печати. Она обеспечивает исключительную яркость цвета и четкость деталей.

Что касается гербов, то для их создания карагандинский производитель использует специальный полимер. Его заливают в силиконовые формы, где происходит затвердевание под воздействием реагентов и высокой температуры. Получившуюся основу покрывают грунтом и лаком, а потом подвергают вакуумной металлизации. В результате герб приобретает глянцевый блеск. Дальше его золотят с помощью краскопульта. А вот голубую и коричневую краску наносят вручную специальными кисточками. Это очень кропотливая работа.

– После того, как краска высохнет, вся продукция проходит контроль качества, – продолжает Данил Выговский. – Наш специалист проверяет ее на соответствие национальному стандарту. С помощью специального прибора он определяет оттенки краски золотого, голубого и коричневого цветов. Если все в порядке, то изделия упаковывают и отправляют на склад. На изготовление партии гербов диаметром в метр у нас уходит около недели.

Изготовление государственных символов – дело ответственное и важное. Ведь именно с ними казахстанцы ассоциируют не только суверенитет страны, ее независимость, но и свою гражданскую и национальную идентичность.