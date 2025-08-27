Заключены договоры с 12 издательствами, закуплено более 133 тыс. экземпляров книг. В настоящее время их поставляют в районные отделы образования. В рамках мер социальной поддерж­ки более 54 тыс. школьников будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Из 121 населенного пункта свыше 3 тыс. детей доставляются в школы на специализированных автобусах. Подключение к Интернету обеспечено полностью, для сельских школ используется система Starlink.

В управлении образования сообщили, что в рамках программы «Реновация» в 2025–2027 годах в регионе поэтапно обновят 75 учебных заведений. В 2025-м капитальный ремонт проведут в восьми из них – все объекты будут готовы к началу учебного года. Среди них – школа № 32 в Семее, образовательные организации в селах Турксиб и Приречное Жанасемейского района, № 7 и имени К. Кадыржанова в Аягозе, Глуховская в Бескарагае, а также школа им. Б. Момышулы в Урджарском районе. Основные работы завершат до 1 сентября.