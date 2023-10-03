Все пошло не по плану

По предварительным данным прокуратуры Атырауской области, ущерб государству составил свыше одного миллиарда тенге. Двоих задержанных – экс-руководителей отделов земельных отношений и архитектуры – поместили в СИЗО. Начальник юридического отдела аппарата акима города Атырау находится под домашним арестом. Их подозревают в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении целевого назначения.

Как сообщили в надзорном органе, подозреваемые в преступлении выдавали земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в рекреационной зоне, то есть там, где возведение жилых домов запрещено, и они не предусмотрены генеральным планом Атырау. На некоторых участках уже идет стройка. Однако теперь все земельные наделы, выданные бывшими чиновниками, арестованы.

Уточним, на сегодня по области в очереди на выдачу земельного участка под ИЖС стоят более 138 тыс. человек, из них 106 700 желают получить землю на территории областного центра. Сейчас в регионе удовлетворяются запросы граждан, вставших в очередь в период с 1999 по 2006 год.

По информации областного управления земельных отношений, на конец прошлого года очередь насчитывала 122 тыс. человек, но с начала текущего резко возросла. В ведомстве это связывают с запуском единого реестра очередников. У людей появилась возможность зарегистрироваться не выходя из дома электронным способом – через портал egov.kz.