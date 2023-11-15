Всегда быть в тренде

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Банки и финансы
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Айгуль Турысбекова, Алматы

Новые инвестиционные монеты и передовые технологии их выпуска презентовал Национальный банк РК на выставке-экспозиции «Изучая монеты, открывай Казахстан», приуроченной к 30-летию тенге.

фото Юрия Беккера

Мероприятие прошло в Государственном музее искусств им. А. Кастеева. Обращаясь с приветствием к гостям, замес­титель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин отметил, что профессиональный подход и креативность позволили Казахстану за относительно короткий период войти в число лучших производителей монет в мире. Это подтверждено многочисленными наградами в различных номинациях: «за качество изготовления», «дизайн», «новаторство», «технологии», что является свидетельством международного признания.

– Коллекционные монеты Казахстана впитали в себя культурный код нации, ее историю и духовное достояние. Образы выдающихся личностей, исторических событий, традиций, запечатленных на тенге, придали нашей валюте особый национальный колорит и подчеркнули богатое наследие народа, – подчеркнул спикер.

Экспозиция, в которой были представлены 150 различных монет из золота, серебра, а также редких и цветных металлов, пронесла посетителей выставки по Казахстану сквозь потоки времени и событий. В качестве экскурсовода здесь выступила маркетолог Нацбанка Айжан Машеева, подробно рассказавшая о коллекционных и инвес­тиционных достоинствах казахстанских монет.

Она отметила, что главная тема презентации – ребрендинг инвестиционных монет Казахстана, которые впервые были выпущены в 1995 году. Это были монеты «Jibek Joly». В 2009-м линейка расширилась.

Всего за годы независимости было выпущено около 30 серий коллекционных монет. В общей сложности свет увидели 500 различных видов. Среди них определились самые популярные: «Золото номадов», «Сокровище степи», «Достояние республики», «Обряды и национальные игры».

Главной задачей тематики выступает поддержка культурной и образовательной миссии Национального банка через выпуск монет по различным направлениям – это исторические события, национальные обычаи, уникальная природа Казахстана, важные юбилейные даты.

При знакомстве с экспозицией обращают на себя внимание монеты синего цвета. К 30-летию национальной валюты выпущены в обращение два вида монет «Tengege 30 jyl» – при их изготовлении использованы серебро с танталом и серебро с золочением.

Между прочим Казахстан – едва ли не единственная страна в мире, выпускающая монеты с танталом, который является редким тугоплавким и дорогим металлом, используется в аэрокосмической отрасли.

Впервые в нумизматике тантал был использован в серии «Космос». Сегодня специалис­ты Монетного двора научились получать 18 его оттенков, вплоть до синеватого, что стало ноу-хау.

В 2018 году Национальный банк разработал новую серию коллекционных монет «Культовые (тотемные) животные кочевников», ставшую самой популярной в мире.

К примеру, особой популярностью пользуются монеты «Кokbori» – «Небесный волк», выпущенные тиражом 200 штук. До сих пор в Национальный банк поступают многочисленные запросы, где ее можно приобрести.

Дизайнеры, вдохновившись именно этой серией монет, накануне 30-летия национальной валюты выпустили новые инвес­тиционные монеты «Кokbori», ставшие результатом ребрендинга инвестиционных монет «Altyn barys» и «Kumis barys».

Как отметила Айжан Машеева, одна из целей выпуска инвестиционных монет – предоставление населению альтернативного инструмента сбережений или инвестиций в драгоценные металлы.

– Инвестиционные монеты дочеканиваются, а коллекцион­ные – нет. Это правило всех эмитентов. В случае выпуска дополнительного тиража первых их цена на рынке автоматически падает. Тем самым Нацбанк заботится о вторичном рынке, чтобы его участники чувствовали себя комфортно, – пояснила эксперт.

Покупать инвестиционные монеты выгодно, ведь их цена всегда зависит от курса доллара по отношению к тенге и утреннего фиксинга драгоценных металлов LBMA (Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов).

Монеты Национального банка – это долгосрочный актив, если рассматривать коллекционирование с точки зрения инвестиционного инструмента.

Монета номер один в мире

Неизгладимое впечатление на присутствующих произвела новая коллекционная монета «Балхашский окунь». Как оказалось, рыба обладает способностью выглядывать из воды, и именно эта изюминка заложена в монете, которая имеет необычный рельеф и представляет собой 3D-модель.

– Казахстан всегда приглашают в Берлин на крупнейшую мировую выставку монет World Money Fair Berlin. Там нас просто атакуют, поскольку все хотят первыми увидеть, чем мы удивим на этот раз. В нынешнем году мы презентовали монету «Балхашский окунь», которая произвела подлинный фурор. Впервые в мире высоту изображения на монете удалось приподнять на 3,5 миллиметра. Это сложная ручная работа, которая выполняется методом чеканки.

Был представлен эталонный образец, и его жаждали купить за огромные деньги, но он не продается. Ведь это на сегодня монета номер один в мире по сложности изготовления и применению инновационных технологий. Таких коллекционных монет будет всего 500 штук, – сообщила представитель Национального банка.

Надо сказать, что есть в коллекции Казахстанского монетного двора (КМД) и монета в виде медальона «Тумар», выпущенная в 2017 году.

Это первая монета, которая «раскрывается», у нее сложная технология изготовления и небольшой тираж. Выполнена она из чистого серебра со вставкой из натуральной бирюзы. Сейчас она имеет хождение среди нумизматов.

К 20-летию введения тенге Национальный банк выпустил памятную золотую монету весом в два кило. Пока она остается самой тяжелой золотой монетой в мире, поскольку ее предшественница – казах­станская монета из золота, посвященная Азиаде 2011 года, весит один кило.

Также на выставке были показаны новые коллекционные монеты «Tanirlik Tanym» (Взгляд Тенгри) из серии «Идеи мироздания» номиналом 500 тенге и тиражом 500 штук. При их изготовлении применена совершенно уникальная технология двухкомпонент­ной «пазловой» конст­рукции из тантала и серебра.

Не просто хобби

Нумизматика – одно из популярных хобби, имеющее глубокие корни. Коллекции монет передают по наследству. Примечателен случай, когда человек покупал своему внуку по одной монете из драгоценных и недрагоценных металлов. Позже наследник продал коллекцию и выручил за нее несколько миллионов тенге. А дедушка в свое время покупал эти монеты по 50–100 тенге...

Сегодня в стране активно развивается вторичный рынок нумизматических монет, представляющий своеобразный социум. Национальный банк готов его развивать и поддерживать.

По словам руководителя управления дизайна банкнот и монет Нацбанка Алмата Басенова, актуален и вопрос хранения инвестиционных монет, так как аренда ячейки в банке не всем по карману. Поэтому сейчас разрабатывается проект покупки и хранения монет в цифровом управлении. При необходимости их можно будет забрать домой или продать в цифровом виде.

Глава управления также отметил, что к своему 30-летию национальная валюта подошла с хорошими достижениями. Монеты Казахстана служат достойной визитной карточкой страны.

#деньги #выставка #Нацбанк #история #монеты #экспозиции #нумизматика

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