Всегда ли правдив Айболит?

В стране необходимо наладить взаимодействие между ветеринарными и медицинскими службами.

В Алматы состоялся международный симпозиум «Единое здоровье – взгляд в будущее» по биологической безопасности и мониторингу различных зоонозных инфекций, которыми человек может заразиться от животных. Организаторами научного форума стали Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева, Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) и Институт микробиологии Бундесвера (IMB).

– Профилактика единого здоровья предполагает тесное взаи­модействие ветеринарной и медицинской служб, однако у нас пока этого не наблюдается, – задал тон разговору доктор медицинских наук Алим Айкимбаев.

В качестве примера он привел такую болезнь, как бруцеллез. По словам профессора, сейчас стали нередкими случаи заражения людей им в якобы благополучных хозяйствах.

– Это означает, что ветеринарная служба не проводит полнос­тью обследования животных или намеренно скрывает от органов здравоохранения результаты их обследования, – предположил Алим Айкимбаев. – То же самое касается и такой тяжелейшей болезни, как сибирская язва. Ею болеют животные не только в Казахстане, но и в других странах, где развито сельское хозяйство. Но вот вопрос: почему в США люди не заражаются ею, а у нас это далеко не редкость? А потому что американскому фермеру и в голову не придет резать больное животное. При первых же симптомах болезни оно сжигается специальными службами. В Казахстане же, имея налицо симптоматику, животное режут на мясо, продают его по дешевке перекупщикам, а те сбывают его на стихийных придорожных рынках.

По словам профессора, это будет продолжаться до тех пор, пока между службами – ветеринарными и медицинскими – не будет налажено межведомст­венное взаимодействие и не появятся совместные целевые программы.

События последних лет, по мнению генерального директора ННЦООИ им. М. Айкимбаева Токтасына Ерубаева, сделали особо значимыми вопросы биологической безопасности.

– Новая инфекция (COVID-19) повлияла не только на здоровье людей, но и на экономику стран, – уточнил он. – Сейчас, когда ситуация стабилизирована и инфекция ожидаемо перешла в разряд сезонных простудных заболеваний, на первый план вновь вышел всегда актуальный для Казахстана вопрос – предупреждение и недопущение распространения особо опасных инфекций: бруцеллеза, сибирской язвы, конго-крымской геморрагической лихорадки, туляремии и особенно – чумы.

Это, по словам Токтасына Ерубаева, одна из причин того, почему три года назад Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций изменил свой статус – стал Национальным научным центром, объединившим в своем составе все противочумные станции республики.

– Теперь у нас девять филиалов – противочумные станции, 22 противочумных отделения, и плюс весной и осенью выставляются такие формирования, как противоэпидемические отряды, – сообщил первый руководитель центра.

Он напомнил, что 40% территории Казахстана (более одного миллиона квадратных километ­ров) являются природными очагами чумы и ежегодно вся территория охватывается обследованием. Так как речь идет об особо опасных микроорганизмах, то с возбудителями этих инфекций у нас работают специально подготовленные высококвалифицированные специалисты.

Токтасын Ерубаев сообщил, что сейчас идет активизация горных очагов чумы с летальным исходом среди населения в сопредельных с Казахстаном странах: России, Монголии, Китае и Кыргызстане. Источниками заражения людей во всех этих регионах стали сурки. В Казахстане благодаря постоянному мониторингу очагов чумы и информированности населения заражения людей чумным микробом не наблюдается с 2003 года.

– Население регионов, где может произойти активизация чумного микроба, хорошо осведомлено, что в природных очагах источниками и резервуа­рами возбудителя инфекции являются грызуны – песчанки, суслики, сурки, – подчеркнула ведущий специалист ННЦООИ Галина Ковалева.

Она напомнила, что чумной микроб гораздо опаснее других, известных сегодня человечеству.

– Не случайно любую вновь приходящую инфекцию, пока не изобретут способа борьбы с ней, называют чумой века. В ХХ веке так называли испанку, СПИД, в ХХI – COVID-19. То есть страшнее инфекции, чем чума, человечество еще не знает, – отметила Галина Ковалева. – Даже если у заразившегося человека развивается бубонная форма чумы, без адекватного лечения она быстро осложняется, переходя в легочную форму. Последняя очень опасна из-за высокой контагиозности и быстрого распространения: человек, слегка кашлянув, заражает на малом расстоянии большое количество людей. Сегодня при своевременном обращении за медицинской помощью и своевременно начатом лечении можно предотвратить летальность.

В рамках симпозиума в Алматы прошел конкурс молодых ученых по вопросам биобезо­пасности.