Встреча Дипломатического Бизнес клуба прошла в Астане

Сегодня в Астане состоялась очередная встреча членов Дипломатического Бизнес клуба, где иностранные дипломаты и представители бизнес-сообщества ознакомились с инвестиционными возможностями Казахстана, а также предстоящими 5-ми Всемирными играми кочевников в Астане

Фото: пресс-служба Сената РК

Во встрече Дипломатического Бизнес клуба приняли участие председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев, со-председатель Дипломатического Бизнес клуба Исламбек Салжанов, председатель Президиума НПП РК «Атамекен» Раимбек Баталов, председатель YPO Kazakhstan Канат Копбаев, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане и лидеры бизнес-сообщества Казахстана.

Выступая перед членами Клуба, спикер Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева реализуется комплексная реформа по обновлению страны. Одна из ключевых задач сегодняшнего дня – формирование новой экономической модели развития страны.

«Казахстан сегодня придерживается принципов открытости и активно развивает всестороннее сотрудничество с другими странами в экономической, политической, культурно-гуманитарной и других сферах. Уверен, что работа Дипломатического Бизнес клуба внесет свой практический вклад в реализацию этой задачи», – отметил председатель Сената.

В свою очередь, Исламбек Салжанов отметил, что за 8 лет существования Бизнес клуб стал полноценной неформальной площадкой для развития и укрепления взаимодействия зарубежного дипломатического корпуса с бизнес-сообществом Казахстана в социально-экономической сфере.

«Благодаря проводимым главой государства реформам по перезагрузке политической системы и социально-экономической модернизации, в Казахстане появляются равные возможности для всех для ведения бизнеса. Идет реальная демонополизация экономики Казахстана. Усиление борьбы с коррупцией, утверждение принципа верховенства закона и справедливого правосудия создают благоприятные возможности для привлечения иностранных инвесторов в Казахстан», - подчеркнул Исламбек Салжанов.

В своем выступлении председатель Президиума НПП РК «Атамекен» Раимбек Баталов отметил, что Дипломатический Бизнес клуб позволяет иностранным инвесторам находить надежных партнеров в Казахстане. Это является одним из основных направлений данного клуба.

По словам председателя YPO Kazakhstan Каната Копбаева, члены YPO активно сотрудничают с ДБК со дня его основания. В приоритете сотрудничества –выстраивание взаимовыгодных долгосрочных деловых отношений между странами, и здесь ключевая роль отводится Дипломатическому Бизнес клубу.

В ходе встречи исполнительный директор Дипломатического Бизнес клуба Саяжан Туякова рассказала о предстоящих мероприятиях Бизнес клуба на 2024 год. В их числе – организация бизнес-туров для глав дипмиссий в регионы Казахстана, бизнес-завтраков дипломатов с лидерами бизнес-сообщества, проведение встреч с руководителями отраслевых министерств, различных лекций и воркшопов об инвестиционном климате и другие мероприятия.

Также для членов Дипломатического Бизнес клуба были презентованы предстоящие 5-е Всемирные игры кочевников, которые пройдут в сентябре следующего года в Астане. Исламбек Салжанов, будучи президентом Ассоциации национальных видов спорта, пригласил всех членов ДБК посетить зрелищные спортивные соревнования по этническим видам спорта.

Справочно:

Дипломатический Бизнес клуб (далее – ДБК) был основан 2 июля 2015 года по инициативе министерства иностранных дел РК и НПП РК «Атамекен». Членами клуба являются главы дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Казахстане, лидеры бизнес-сообщества РК, руководители международных организаций, госорганов, нацкомпаний, члены YPO Kazakhstan Integrated и др.

Для своих членов ДБК организовывает бизнес-форумы, конференции, ознакомительные поездки дипкорпуса в регионы Казахстана для презентации их инвестиционных возможностей, а также проводит встречи с руководством отраслевых министерств и ведомств Казахстана, неформальные мероприятия, в том числе спортивные, благотворительные, семейные и другие.