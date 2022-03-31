На полях юбилейного заседания МПА СНГ председатель Сената Парламента Республики Казахстан встретился с руководителями парламентских делегаций и представителями международных организаций.

На встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой речь шла об усилении межпарламентского взаимодействия между двумя странами. По словам Маулена Ашимбаева, отношения между Казахстаном и Узбекистаном служат достойным примером успешного сотрудничества двух братских народов. Ключевую роль в этом процессе играют личные доверительные и дружеские отношения между президентами двух стран. Спикер Сената Парламента Казахстана пригласил Танзилу Нарбаеву в апреле нынешнего года в Кызылорду для проведения заседания Комиссии по сотрудничеству между сенатами двух стран для обсуждения роли парламентов в решении экологических вопросов в регионе Приаралья.

Вопросы водной проблематики и культурно-гуманитарного сотрудничества были обсуждены на встрече с председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Рес­публики Талантом Мамытовым. По словам Маулена Ашимбаева, важно активнее использовать потенциал парламентариев для сохранения исторических связей между двумя народами.

Во время встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко речь шла о наращивании потенциала парламентской дипломатии во взаимоотношениях двух стран. Также было обсуждено предстоящее заседание Комиссии по сотрудничеству между двумя палатами, которое состоится в апреле нынешнего года.

В ходе переговоров с председателем Маджилиси милли Маджилиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали спикер Сената Парламента напомнил, что во время визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан была поставлена цель увеличить объем взаимной торговли в ближайшие 5 лет до 2 млрд долларов и отмечена необходимость создания совместных предприятий по переработке сырья до конечной продукции.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что казахстанские сенаторы намерены всячески содействовать достижению этих договоренностей.

Также актуальные вопросы межпарламентского сотрудничест­ва в двустороннем и многостороннем форматах спикер Сената Парламента Республики Казахстан обсудил с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой, председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном, председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой и председателем Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедовой.

Кроме того, Маулен Ашимбаев встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

«Мы надеемся на поддержку ВОЗ в вопросах реализации инициатив Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности и Сети региональных центров по контролю над заболеваниями и биологической безопасности под эгидой ООН. В свою очередь Сенат Парламента Казахстана готов оказать все необходимое содействие в достижении главных целей ВОЗ», – отметил спикер Сената.