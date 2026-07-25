Спасительная кнопка Общество 30 июля 2026 г. 2:30 Николай Николаев, Алматы На новом общественном пространстве FLOW Park, где оборудованы площадки для катания на самокатах, скейтбордах, установлен круглосуточный модульный пункт первой помощи. фото из архива «КП» Он оснащен системой экстренной связи со станцией скорой медицинской помощи. Это сделано для повышения безопасности жителей и гостей города. При ухудшении самочувствия или получении травмы пострадавший может нажать кнопку SOS и связаться с диспетчером скорой помощи. Медработник дистанционно откроет модуль, оценит состояние человека по аудио- и видеосвязи и даст инструкции до прибытия бригады. Внутри пункта размером 2 × 2,5 метра размещены дефибриллятор, средства для первичной обработки ран, медицинский набор для оказания помощи при остром коронарном синдроме, брезентовое одеяло и кушетка. Модуль оборудован бесперебойным Интернетом, наружной камерой видеонаблюдения, внутренними камерами, информационным дисплеем и дистанционно управляемым телемедицинским комплексом. Диспетчер может в режиме реального времени объяснить, как пользоваться оборудованием и средствами первой помощи. #Алматы #парк #SOS #Flow Park