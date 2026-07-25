Спасительная кнопка

Он оснащен системой экстренной связи со станцией скорой медицинской помощи. Это сделано для повышения безопасности жителей и гостей города. При ухудшении самочувствия или получении травмы пострадавший может нажать кнопку SOS и связаться с диспетчером скорой помощи. Медработник дистанционно откроет модуль, оценит состояние человека по аудио- и видеосвязи и даст инструкции до прибытия бригады.

Внутри пункта размером 2 × 2,5 метра размещены дефибриллятор, средства для первичной обработки ран, медицинский набор для оказания помощи при остром коронарном синдроме, брезентовое одеяло и кушетка. Модуль оборудован бесперебойным Интернетом, наружной камерой видеонаблюдения, внутренними камерами, информационным дисплеем и дистанционно управляемым телемедицинским комплексом. Диспетчер может в режиме реального времени объяснить, как пользоваться оборудованием и средствами первой помощи.