В «Шахтерском» на-гора идет… хлеб

Этим хозяйством руководит известный в стране аграрий Георгий Прокоп. В 2024-м, накануне осенней страды, передовое хозяйство посетил Президент страны. В том же году руководитель ТОО был удостоен высочайшей для любого труженика страны награды – звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

…Над полем, по которому беспрерывно двигаются комбайны, витают пылевые облака: идет выгрузка зерна нового урожая в подъезжающие многотонные грузовики с прицепами. Пыли нынче много, ведь из-за засухи колосья, стерня и земля иссушены солнцем.

На наших глазах степные «кораб­ли» сжинают последние гектары и один за другим берут курс на соседний участок. Быстро, слаженно, без затрат драгоценного времени на остановки и согласования.

При нашей встрече Георгий Геор­гиевич признался, что за 41 год своего руководства «Шахтерским» (хозяйство в разные годы имело и другие названия) такой жестокой засухи, какая случилась нынче, не припомнит. Поэтому в ТОО, которое славится своим развитым сектором растениеводства и имеет статус семеноводческого, нынче рекордных урожаев не ждут. Хотя весь комплекс агротехнических мероприятий, включая внесение минеральных удобрений, гербицидную и другие обработки, был проведен в полном объеме.

– Нынче у нас были большие планы, связанные с претворением в жизнь уже начатых проектов в производственной и социальной сферах товарищества, – говорит собеседник, – однако из-за невысокого урожая кое-что из задуманного придется на время отодвинуть по срокам исполнения. Но это временная мера, и она не повлияет на общее положение дел.

Нынче в «Шахтерском» посеяли 31 800 га зерновых и зернобобовых культур. Первые из них представлены сортами «карагандинская-31», «карагандинская-юбилейная», «таймас», «гранни». К началу текущей недели была убрана большая часть посевов. Уже через несколько дней в хозяйстве надеются завершить уборку зерновых.

Год за годом ведется подбор сортов масличных, которые призваны потеснить монокультуру – пшеницу. Так, впервые на местных полях появились кукуруза, лен, а также подсолнечник. К слову, последнего было посеяно сразу пять сортов. Они по-разному проявили себя, и в итоге было решено оставить в работе два сорта. В следующем году планируется в рамках диверсификации посевов расширить площади под «новоселами» и отвести кукурузе и картофелю по 1 000 га, подсолнечнику – 2 500 га и льну – 5 500 га.

При беседе с героем труда из Нуринского района не была обойдена и тема создания комфортных условий труда для тружеников полей. По мнению Георгия Прокопа, этот фактор следует отнести к главным, влияющим на производительность труда и в конечном итоге на прибыль предприятия. Поэтому руководитель делает все для того, чтобы труд коллектива хозяйства был не только высокоэффективным, но и комфортным.

Помогает в этом современная полевая техника с искусственным интеллектом, способная работать автоматически в заданном режиме, самостоятельно выполняя запрограммированные операции. ИИ задействован не только при жатве, но и при очистке, сушке зерна.

Однако останавливаться на достигнутом в «Шахтерском» не намерены. Здесь мечтают поставить ИИ на службу анализа состояния почв. Такая работа силами профильных земельных организаций проводится уже давно, но нужно идти дальше. Геор­гий Прокоп мечтает получать анализ не каждого используемого гектара, а каждого квадратного метра! Пройдут годы, и это станет возможным, а значит, возрастет и отдача земли.

Если говорить об отдаче полей на первую декаду сентября, то, по информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, на 9 сентября аграриями республики убрано 9,6 млн га зерновых, или 61,6% от засеянной площади. Намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 14,1 центнера на круг. Темпы жатвы в текущем году значительно опережают показатели аналогичного периода минувшего года. Одновременно сохраняются стабильные качественные характеристики поступаю­щего урожая.

На лицензированные хлебоприемные предприятия респуб­лики поступило 2,83 млн тонн зерна. Для сравнения: аналогичный показатель минувшего года – 552,7 тыс. тонн. Таким образом, объем увеличился более чем пятикратно!

По результатам лабораторных исследований 93% мягкой пшеницы относится к продовольственным классам. Содержание клейковины выше 28% зафиксировано в 51% образцов.

Собрано более 6,3 млн тонн других сельхозкультур: 906,5 тыс. тонн маслосемян, 2,4 млн тонн овощей, 1,8 млн тонн бахчевых культур, 1,2 млн тонн картофеля.