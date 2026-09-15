Овощеводы результатами довольны

В крестьянском хозяйстве «Дос­тык-2009» более 800 га земли, на которой выращивают картофель двух сортов – «гала» и «миа». Первый пользуется большой популярностью и у населения, и в заведениях общепита. Его любят за ровные клубни, малое количест­во глазков и привлекательную мякоть, которая напоминает своим цветом сливочное масло.

Сорт «миа» – тоже столовый и также обладает хорошими вкусовыми качествами. Он считается ранним, поэтому аграрии сажают его для того, чтобы как можно раньше насытить рынок молодыми овощами.

– Вообще, картофель сорта «миа» надо было копать в авгус­те, но из-за погодных условий он к тому времени еще не соз­рел, – рассказывает руководитель ТОО. – Поэтому копаем сейчас, в сентябре, вместе с другими сортами. Растет у нас еще и чипсовый картофель. Нынче посадили его в первый раз. Хотим попробовать поставлять заводам, выпускающим чипсы.

Абайский картофелевод урожаем доволен. Он, несмотря на лето без дождей, богаче, чем в прошлом году, – с гектара здесь собирают более 300 центнеров клубней. Добиться этого удалось благодаря орошению. Крестьянское хозяйство оснастило свои поля дождевальными установками, которые и помогли спасти картофель от засухи.

Сейчас у овощеводов горячая пора. Картофель с полей убирают с помощью комбайнов, потом грузовиками везут на базу. Здесь его перебирают, отделяют битые или мелкие клубни. Добротные же по лентам буртоукладчиков отправляются на склад.

Надо сказать, что в нынешнем году ТОО «Достык-2009» построи­ло новое овощехранилище, рассчитанное на 6 тыс. тонн картофеля, в следующем введет в строй еще одно – на 4 тыс. тонн. Благо финансовое положение поз­воляет. К тому же крестьянское хозяйство активно пользуется мерами господдержки сельских товаропроизводителей.

– Государство нам очень хорошо помогает – и субсидиями, и сниженными процентными ставками, – отмечает абайский картофелевод. – В этом году благодаря льготному кредитованию по линии «КазАгроФинанса» мы приобрели много техники. Купили комбайны, трактор John Deere, два буртоукладчика, подборщик картофеля и транспортерные ленты. Хочу отметить, что для оформления кредитов никуда ездить не пришлось, оформляли онлайн. Договоры подписывали с помощью ЭЦП.

Всю полевую технику крестьянское хозяйство «Дос­тык-2009» уже получило. Отметим, что агробизнес региона давно оценил преимущества инструментов господдержки АО «КазАгроФинанс». По словам директора карагандинского филиала Рината Кабена, самой популярной является программа льготного лизинга, в рамках которой можно получить сельхозтехнику под пять процентов годовых сроком на семь лет.

Охотнее всего ею пользуются крестьянские хозяйства Осакаровского, Нуринского и Бухаржырау­ского районов. Суммы финансирования постоянно растут. Если в 2024 году аграрии Карагандинской области взяли спецтехники в лизинг на 11 млрд тенге, то в нынешнем – уже на 18 млрд. Добавим, что за покупку комбайнов, тракторов и прочих сельхозмашин казахстанской сборки агробизнес получает субсидии от государства в размере 30% от их стоимости. Таким образом ускоряется обновление парка сельхозтехники, растет эффективность аграрного производства.