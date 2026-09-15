Овощеводы результатами довольны

Картофель выращивают в большинстве крестьянских хозяйств Абайского района. Здесь для него и климат подходящий, и почва. Даже колорадского жука, по словам директора ТОО «Достык-2009» Евгения Филина, нет. По крайней мере он за те годы, что занимается сельским хозяйством, ни одного полосатого вредителя на своих полях не встречал.
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