Приступили к уборке риса

Сельское хозяйство
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Рис в регионе выращивается только в Каратальском районе, где в нынешнем году под него отведено 646 га. Половина всех рисовых полей – 334 га – приходится на кооператив «Опытное». Уборочные работы здесь начались 7 сентяб­ря. Как отмечают в хозяйстве, в нынешнем сезоне основной упор сделан не на расширении посевов, а на повышении их урожайности и рациональном использовании воды.

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Для совершенствования технологии выращивания кооператив пригласил рисоводов из Кызылординской области. Совместно с ними здесь скорректировали основные этапы производства – от процедуры посева, режима полива до внесения минеральных удобрений и ухода за растениями.

По словам руководителя кооператива Ержана Кайсанова, результат уже заметен по первым показателям урожайности.

– В прошлом году средняя урожайность составляла около 33 центнеров с гектара, нынче же получаем около 45 центнеров. Наша задача – не увеличивать площади любой ценой, а повышать отдачу с каждого гектара. При строгом соблюдении агротехнологии удается получить больше продукции и рационально использовать воду, – говорит глава хозяйства.

Всего посевные площади кооператива составляют 1 707,15 га. 428 га отведено под кукурузу, на 159,6 га выращивается подсолнечник и на 140 га – ячмень, а также многолетние кормовые травы.

Важную роль в уборке играет техническое оснащение. В хозяйст­ве имеется 38 единиц сельхозтехники и агрегатов.

– Вся требуемая полевая техника основательно подготовлена. Рис после скашивания определенное время должен просохнуть в валках, затем начинается его обмолот. Здесь необходимо соблюдать сроки каждого этапа, поскольку от этого зависит и процент потерь зерна, и его качество, – сообщил агроном хозяйства Досан Кайраханов.

В «Опытном» работают 50 человек – механизаторы, комбайнеры, водители, агрономы, специа­листы водного хозяйства. Во время посевной и уборочной привлекаются дополнительные работники.

В целом уборочная кампания в области Жетысу проходит в плановом режиме. Зерновые культуры убраны с 223,6 тыс. га, что составляет 76,7% посевной площади. Намолочено 478,9 тыс. тонн зерна при средней урожайности 21,4 центнера с гектара.

При этом вопрос рационального использования воды остается одним из основных для растениеводства региона. За последние четыре года площадь применения современных технологий полива в области увеличилась почти на 34 тыс. га –
в 4,6 раза.

Сейчас влагосберегающие технологии применяются на 20,5% орошаемых земель. Для рисоводства этот подход особенно актуален, дальнейшее развитие отрасли связывают прежде всего не с увеличением посевов, а с совершенствованием агротехнологий и повышением урожайности обрабатываемых площадей.

#сельское хозяйство #рис #урожай #Опытное

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