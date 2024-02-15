Выбор путешественников

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Аскар Султан

Министерство туризма и спорта страны назвало топ-5 наиболее популярных регионов Казахстана у иностранных туристов.

фото Юрия Беккера

По итогам девяти месяцев 2023 года количество внутренних туристов увеличилось на 11% и достигло порядка 5,4 млн человек. Количество иностранных туристов также выросло более чем на треть, достигнув отметки в 835 тыс. человек.

Среди зарубежных туристов наибольшей популярностью пользуется крупнейший город республики. За указанный период в Алматы побывали 409 394 человека, и город на склонах Алатау стал лидером среди городов страны, принимающих иностранных туристов.

Крупнейший мегаполис Казах­стана­ привлекает горнолыжными курортами, прекрасной природой и благоприятной погодой. Недавно знаменитое итальянское издание «Condé Nast Traveller Italia» рекомендовало горнолыжный курорт Шымбулак как одно из пяти мест в мире, которое обязательно нужно посетить путешественникам, а по американской версии New York Times Алматы вошел в список 52 мест, которые стоит посетить в 2024 году.

На втором месте – Астана. В главный город страны часто приезжают иностранцы по деловому туризму. За девять месяцев 2023 года столицу посетили 220 000 иностранных гостей. На третьем месте рейтинга – Мангистауская область. В Актау, расположенном на берегу Каспия, в период с января по сентябрь прошлого года приехали 34 435 иностранных путешественников. В пятерку лучших также вошли Атырауская область и город Шымкент: в нефтяной край прибыл 24 431 иностранный турист, а в третий мегаполис страны – 20 837.

– Благодаря туристическому потенциалу и традиционному гостеприимству Казахстан становится одним из популярных турнаправлений в мире. В настоя­щее время безвизовый въезд в нашу страну могут получить представители 81 страны. В дальнейшем мы планируем довести этот показатель до ста. Налажено международное авиасообщение с более чем 25 странами по 120 маршрутам, – отметил и. о. председателя Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.

#туризм #путешествия #РК #топ-5 #популярные регионы

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