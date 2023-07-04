Выбросившая из окна телевизор девушка попала в психбольницу в Астане

По информации полицейских, после медосмотра будет дана правовая оценка её действиям.

Фото: Kazpravda.kz

В сети появилось видео, как из окна многоэтажного дома в Астане девушка выбрасывает вещи и бытовые предметы на ресторан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В пресс-службе департамента полиции прокомментировали данный инцидент.

"На канал 102 поступило сообщение о том, что с окна верхнего этажа жилого дома выбрасывают бытовые вещи, телевизор, тем самым повредили имущество ресторана. По данному факту установлена 25-летняя девушка, которая после обследования передана бригаде скорой помощи городского центра психического здоровья. После медицинского осмотра будет дана правовая оценка её действиям", - говорится в сообщении полиции.