Выход из «коммунального пике»

Ситуация с изношенностью коммунальной инфраструктуры в стране сейчас напоминает аукцион, в котором каждый регион называет свои все более высокие цифры. К сожалению, Жетысу – не исключение. И хотя область пока не потрясали масштабные ЧП, здесь тоже назрел ряд коммунальных проблем, требующих кардинального решения.

Одной из действенных в этом направлении мер стала программа «Тариф в обмен на инвестиции», реализуемая по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Она предусмат­ривает привлечение средств собственников имущества на обновление, реконструкцию и модернизацию инженерной инфраструктуры для снижения степени износа основных фондов на 15% до 2029 года.

В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» в нынешнем году областной департамент Комитета по регулированию естественных монополий рассмотрел 11 заявок на изменение тарифов, в том числе и от трех базовых субъектов – ГГКП «Жетысу водоканал», электросетевой компании «ТАТЭК» и КГП «Талдыкоргантеплосервис».

Главными причинами обращения стали новая инвестиционная политика и плачевное состояние инфраструктуры. К примеру, имеющиеся в регионе без малого 14 тыс. км распределительных электросетей и 2 600 подстанций изношены более чем на 80%. По данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, 90% этих мощностей находятся в частной собственности региональной электросетевой компании АО «ТАТЭК».

В соответствии с инвестицион­ным планом в течение двух ближайших лет акционер будет вкладывать в модернизацию и реконструкцию по полтора миллиарда тенге ежегодно, в то время как ранее на эти цели направлялось около 600 млн тенге. С 2026 же года инвестиции увеличатся почти до двух миллиардов, и их общая сумма к 2029 году достигнет 11 млрд 700 млн тенге. Это позволит обновить 12% сетей и оборудования, снизив уровень изношенности с 87,2 до 72,2%, поясняют специалисты.

– За счет привлечения собственных средств акционера и увеличения действующего тарифа до конца нынешнего года будет модернизировано 47,8 километ­ра электрических сетей и три подстанции, – сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Айдос Бекетаев. – В результате более 130 тысяч жителей области получат качественные услуги по электроснабжению.

При этом новая инвестиционная политика не ляжет тяжким бременем на плечи плательщиков коммунальных услуг. По поручению Президента страны основную часть средств собственники должны вносить из своего капитала, а не за счет повышения тарифов, уточняют в антимонопольном ведомстве, подчеркивая, что при рассмот­рении заявок на их повышение строго соблюдаются условия обеспечения гласности, подот­четности и прозрачности через проведение многочисленных заседаний и публичных слушаний.

– Резких скачков стоимости коммунальных услуг не будет, – уверяет руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по области Жетысу Арман Сагымбеков. – Допустим, если в двухкомнатной квартире потреб­ление электроэнергии семье обходилось в среднем в две с половиной тысячи тенге, то рост составит 200–300 тенге. При этом граждан мы сейчас призываем к разумному потреблению и экономии ресурсов – таким образом тоже можно платить меньше. Уязвимые слои населения, как и прежде, будут защищены посредством механизма жилищной помощи, которая находится в компетенции местных исполнительных органов.

Но не только высокая изношенность инфраструктуры является причиной повышения стоимости коммунальных услуг. Как уточнил руководитель областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий, корректировка тарифов позволит решить проблему высокой текучести кадров.

– Конечная цель – утверждение тарифа, учитывающего пот­ребности для развития отрас­ли и возможности населения, – подчеркивает Арман Адильханович. – Соблюдение всех этих требований позволило при корректировке тарифов на водоснабжение на 7 тенге и на водоотведение на 7,98 тенге поднять заработную плату рабочим соответственно на 24,6 и 22,9%. До этого средняя зарплата сос­тавляла чуть больше 110 тысяч тенге, что являлось причиной оттока квалифицированных рабочих. С увеличением на 1,62 тенге для АО «ТАТЭК» утвержден средний тариф на транс­портировку электрической энергии в размере 8,76 тенге за 1 кВт.ч, что дало возможность увеличить зарплату наполовину и довести ее основную часть с 94 тысяч до 148 тысяч тенге.

Как отмечают в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу, обновлять объекты электроснабжения планируют и за счет бюджета. К примеру, со следующего года в Алакольском районе начнется поэтапное осуществление масштабных проектов по строительству воздушных линий и подстанций для «турис­тических» сел Акши и Коктума.

Всего же за счет бюджета построят и реконструируют более 232 км сетей в Алакольском, Кербулакском и Панфиловском райо­нах, а также в Талдыкоргане.

Немногим лучше в регионе обстоят дела в сфере теплоснабжения, где средний уровень амортизации инфраструктуры составляет 50%. Но при этом отдельные тепловые источники работают на пределе возможностей: так, главная котельная Талдыкоргана «Баскуат» выработала свой ресурс на 85%, а Текелийская ТЭЦ – на 65.

В текущем году «Талдыкоргантеплосервис» увеличил сумму инвестиций более чем на 262 млн тенге, отремонтировав три котла и около четырех с половиной километров теплосетей. В целом же план предприя­тия предусматривает до 2029 года вложение в модернизацию 1 млрд 800 млн тенге, что позволит снизить изношенности сетей на требуе­мые 15%, отмечают в управлении ЖКХ.

Помимо этого, за счет инвес­тиций и бюджетных средств планируется капитальное обновление котельной «Баскуат» с увеличением выработки тепла и переходом на природный газ. А в городе Текели разрабаты­вают проект строительства парогазовой установки мощностью 41 МВт.