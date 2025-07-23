Меморандум на данную тему, предусматривающий инвестиции в сумме 200 млн долларов, подписан в рамках стратегического партнерства Казахстана и Китайской Народной Рес­публики. Группа компаний Guangdong Huaxinmao Group предложила проект переработки и утилизации техногенно-минеральных образований, или так называемых хвостов обогащения плюс металлургического шлака.

На востоке страны – в центре казахстанской цветной металлургии – накоплены огромные запасы такого сырья. При этом в нем содержатся драгоценные, цветные и редкие металлы, которые в силу особенностей технологии в свое время не смогли извлечь. На сегодня данные ТМО хранятся в виде отвалов и «хвос­товых» хозяйств, оказывая негативное влияние на грунтовые и поверхностные воды, вызывая загрязнение почвы, пыление. Их переработка несет двойной эффект: дает экономическую выгоду и улучшает экологичес­кую ситуацию.

Как отметил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, приход инвестора, обладающего технологиями и опытом переработки промышленных отходов, является очень важным для региона. В целях поддержки проекта принято решение сформировать рабочую группу.

Меморандум рассчитан на пятилетний срок с возможностью пролонгации, финансовые вложения на первом этапе составят 50 млн долларов. В дальнейшем с учетом трансфера технологий есть возможность создать в регионе кластер переработки различных техногенных отходов.