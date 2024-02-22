Выращивать улиток в промышленных масштабах планируют в Казахстане

В Жамбылской области итальянская компания в этом году планирует начать выращивать улиток в промышленных масштабах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Как уточняется, на встрече с советником акима области Даулеткожой Мамыровым представители компании отметили, что выбор Жамбылской области обусловлен благоприятными природно-климатическими условиями, которые позволяют выращивать улитки в промышленных объемах в 4 раза дешевле, чем на мировом рынке.

— Проект будет реализован в сотрудничестве с местной компанией. Итальянская компания предлагает разделить проект на несколько этапов: наладить выращивание улиток на территории области, построить инкубатор, запустить производство кормов для них и построить предприятие по переработке улиточного мяса. На начальных этапах объем инвестиции составит свыше 2 млн евро. Компания готова обучать местных фермеров, — рассказали в областном акимате.

Кроме того, раковина и муцин - слизь, которую вырабатывает улитка, используются в косметологии. Мясо улитки является уникальным деликатесом и пользуется большим спросом во всем мире.

В акимате добавили, что Жамбылская область будет первым регионом в Центральной Азии, где будут выращивать улитки в промышленных масштабах.