Высох колодец? Начинаем ценить воду

Кызылорда в эти дни лидировала по количеству экспертов-водников на один квадратный километр: для обсуждения проб­лем и перспектив устойчивого водоснабжения сюда прибыли депутаты Сената Парламента из профильного комитета во главе с Али Бектаевым, первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз, вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов. Интересы облас­ти в ходе встречи представляли депутаты маслихатов всех уровней, ученые, ветераны водного хозяйства и фермеры.

Открывая заседание, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев выразил благодарность председателю Сената Маулену Ашимбаеву за поддержку в организации выездного заседания, которое имеет большое значение для решения вопросов водного хозяйства. И первым делом рассказал о непростой ситуации в регионе.

Вдоль главной водной артерии – трансграничной реки Сырдарьи – расположено 85% населенных пунктов региона, в которых проживает более 93% жителей. Основной сельскохозяйственной культурой по-прежнему остается влаголюбивый рис. При этом 90% воды поступает из-за пределов республики.

Нужно ли объяснять, что происходит, когда сбросы воды в нижнее течение Сырдарьи снижаются? Река в эти дни напоминает мелкий ручей. И сегодня все местные аграрии с тревогой следят за наполнением Шардаринского водохранилища и Коксарайского контррегулятора, которые аккумулируют воду зимой, чтобы дать ее на поля в вегетационный период.

Вот лишь несколько цифр в качестве иллюстрации. Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссией Центральной Азии прогнозировалось, что в Шардаринское водохранилище с октября 2023 года по 1 февраля 2024-го поступит 6,9 млрд кубометров воды, но де-факто прибыло на 1,6 млрд кубов меньше. А в течение вегетационного периода в 2023-м вместо прогнозируемых 4,2 млрд кубов поступило только 2,4 млрд.

Сегодня объем воды, накопленный в Шардаре и Коксарайском контррегуляторе, уже на 2 млрд кубов меньше по сравнению с прошлым годом. И это создает серьезную проблему – снова пересыхают Арал и системы близлежащих озер. К слову, за последние 12 лет объем воды Аральского моря с 27 млрд кубометров упал до 20,8 млрд.

Как говорят эксперты, это тенденция не одного дня, и к ней нужно адаптироваться. Поэтому на повестке дня стоят вопросы диверсификации посевных площадей, оптимизации объема посевов риса и внедрения передовых водосберегающих технологий.

В Комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области вошли 37 проектов на 141 млрд тенге. В его рамках планируется строительство Караозекского водо­хранилища с объемом накопления 1 млрд кубометров паводковых вод. При вводе гидросооружения в строй появится возможность для орошения 31 тыс. га земель в Казалинском районе, 120 тыс. га сенокосов и пастбищ, а главное – в вегетационный период пополнять Малый Арал.

Пути решения

Глава Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Али Бектаев в ходе заседания напомнил, что прозвучавшие на встрече предложения будут играть важную роль в разработке Водного кодекса. Поэтому приз­вал участников быть активнее.

О текущем состоянии и планах дальнейшего развития отрасли рассказал первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз. Масштабная трансформация, по его словам, ведется по трем основным нап­равлениям. Первое – создание принципиально новой нормативно-правовой базы. Второе – полноценная модернизация водохозяйственной инфраструктуры, использование передовых водосберегающих технологий, цифровизация учета и распределения воды, а также внедрение новой тарифной политики и культуры водосбережения. Третье – усиление трансграничного сотрудничества с соседними государствами.

На территории 9 областей планируется строительство 20 и реконструкция 15 водохранилищ, модернизация свыше 14 тыс. км ирригационных каналов и гидротехнических сооружений, цифровизация 3,5 тыс. км каналов. По мнению специалистов, это снизит непродуктивные потери воды при транспортировке с 50 до 25%, увеличит имеющиеся водные ресурсы на 2,4 куб. км.

Наиболее актуальным вопросом остается налаживание автоматизированного учета потреб­ления поливной воды. Сейчас министерством ведется работа по цифровизации 3 500 км оросительных сетей в Жетысуской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Болат Бекнияз назвал актуальным вопрос экономии воды в сельском хозяйстве. Доля водопотребления отрасли составляет 65% от общего водопотребления. Статистика показывает – в орошаемом земледелии наблюдается неэффективное водопользование.

Так, по Кызылординской области внедрение водосберегающих технологий идет очень медленно. Только один процент орошаемых земель обеспечен оборудованием капельного и дождевального орошения. К 2030 году этот показатель необходимо увеличить до 15%. Также в текущем году из-за уменьшения воды в Сырдарье акимату Кызылординской области необходимо провести работу по сокращению посевов риса с 89 тыс. до 70 тыс. га.

Что касается развития межгосударственных водных отношений, то переговоры ведутся с узбекской и кыргызской сторонами. Идет согласование графика режима работы водохранилищ и лимита забора воды.

Девятое заседание совместной рабочей группы по выработке предложений по углублению двустороннего сотрудничества по всем направлениям водных отношений между Казахстаном и Узбекистаном прошло 1–2 февраля 2024 года в Шымкенте. На нем рассмотрена водохозяйственная ситуация в бассейне реки Сырдарья. Приняты во внимание четыре варианта графика работы Шардаринского водохранилища, предусматривающие увеличение сброса воды с 600 до 1 000 кубометров в секунду.

Стороны дополнительно договорились о совместном обращении к кыргызской стороне по увеличению на 100 кубометров в секунду сбросов воды с Уч-Курганской ГЭС в июне и июле 2024 года для увеличения водообеспеченности на пике вегетационного периода.

Также спикер сообщил, что для повышения потенциала подземных вод в экономике страны и усиления контроля за их использованием в стране создается Национальная гидрогеологичес­кая служба.

Не наломать дров

Ситуация сложная. Ежегодная потребность в водных ресурсах Кызылординской области сос­тавляет 11 млрд куб. м воды, а для доведения Арала до проект­ного объема требуется разовая поддержка в 5 млрд кубометров. Заместитель акима Кызылординской области Бахыт Жаханов отметил, что из-за нехватки ресурса соленость воды в Аральском море уже увеличилась с 8 до 13 грамм на литр.

Из года в год водные ресурсы в бассейне реки Сырдарьи становятся все более недостаточными для обеспечения потребностей населения, отраслей экологии и экономики. Не хватает воды на орошение сенокосов, пастбищных угодий, а также озер, что негативно влияет на развитие рыбного хозяйства.

Поэтому переходить в режим водосбережения нужно. Однако как это сделать так, чтобы сельское хозяйство пострадало в наименьшей степени? Ведь многие дехкане брали новейшую рисо­уборочную технику в лизинг. Есть и другие нюансы.

– Нужно учесть, что выращивание риса имеет экологичес­кое значение, – отметил замес­титель акима области. – Оно снижает засоление почвы. В случае если площади в тех мес­тах, где налажена инженерная система, уменьшатся, увеличится риск выхода из оборота земель. Помнится, в 90-е годы из-за засоления почвы из севооборота вышло 46 тысяч гектаров площадей. Один из способов сэкономить воду в рисоводстве – лазерное шлифование полей. Опыт апробирован в Узбекистане в рамках международного проекта UNESCO. Наши дехкане с 2013 года провели работы по шлифовке 55% инженерно-систе­матизированных рисовых севооборотов. Потери воды в рисовых чеках снизились до 20%, а урожайность повысилась до 30%.

О водосбережении говорил и вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов.

– Нехватка воды и глобальное изменение климата представляют серьезную угрозу продовольственной безопас­ности, – подчеркнул он. – При транс­портировке воды по каналам имеются большие сверхнормативные потери – от 17 до 40% по Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областям. В соответствии с действующим законодательством предусмот­рена административная ответственность за нерациональное ее использование. Однако на сегодня водохозяйственные организации не привлечены к ответственности.

Нужно отметить, что особо оживленно прошли прения. Док­ладчикам и специалистам приш­лось отвечать на целый ряд воп­росов о том, что делается и что именно нужно предпринять для решения давно назревших проблем в водохозяйственной отрасли страны.

В частности, одним из самых оживленных обсуждений стала тема острого дефицита квалифицированных кадров. Как отметил депутат Сената Али Бектаев, воп­рос остается актуальным.

– Нужно признать, что сегодня мы не располагаем опытными и высококвалифицированными специалистами, – отметил он. – Коллеги правильно и уместно предлагают включить в разрабатываемый Водный кодекс пункты о подготовке кадров. К сожалению, старожилы уходят на пенсию, многие специалис­ты уехали за границу, а молодые пока откровенно не тянут на роль практичных и креативных мастеров водного дела. Однако этот вопрос уже не раз обсуждался в ходе разработки «Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2023–2029 годы».

По данным экспертов, в водной отрасли выпускаются всего 200 человек с высшим и 100 со средним техническим образованием. А трудоустраиваются лишь 22% выпускников.

Дефицит кадров и низкая квалификация специалистов сегодня сказываются и в ходе международных переговоров. Об этом говорили представители МИД. Наши водники недостаточно подготовлены стратегически и тактически, у них нет опыта и должных знаний, чтобы на равных говорить с оппонентами.

Надо полагать, что подобные встречи позволят сдвинуть воз проблем, и мы научимся жить в новых условиях. Другого выхода нет.