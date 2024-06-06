Высокий солдат становится местной звездой в Таразе

Армия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как признался сам гвардеец, он ещё не встречал человека выше его

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В Таразе призвался 21-летний Сергей Швецов, рост которого составляет 2 метра 4 сантиметра и вес под 100 килограмм. Данные антропометрические параметры стали объектом пристального внимания и восхищения горожан и гостей города. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК, передает Kazpravda.kz

Как отмечается, внушительная фигура солдата притягивает взгляды прохожих, которые с удовольствием фотографируются с ним, оставляя яркие воспоминания на память о встрече с настоящим великаном.

Рядовой Швецов проходит службу в воинской части 5513 регионального командования «Оңтүстік».

Сергей родом из Астаны, где его высокий рост также всегда вызывал интерес. Его родители и брат также высокого роста, все члены семьи не ниже 1 метра 80 сантиметров. Гвардеец признался, что ещё не встречал человека, выше его.

Сослуживцы Сергея отзываются о нем как о надежном и ответственном солдате, который с честью выполняет свой конституционный долг. Высокий рост не мешает ему справляться с поставленными задачами, а скорее даже помогает.

Прохожие, особенно дети, часто просят сделать с ним снимок, и Сергей с радостью соглашается. Он стал неофициальным временным символом части и добрым гигантом, который вызывает улыбки на лицах людей.

Интерес к высокому бойцу не ослабевает, и каждый день он становится героем новых фотографий и рассказов среди местных жителей. Его история служит примером того, как индивидуальные особенности могут сделать человека знаменитым и вызвать восхищение общества, добавили в пресс-службе.
 

 

#солдат #звезда #знаменитость #гвардеец #Нагвардия

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