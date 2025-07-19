– У нас в семье родители тоже высокие. Быть высоким – не проблема для меня. Нет никаких препятствий для выполнения воинского долга, – говорит Арман Каиржанов.

В армии выяснилось, что для солдата нет подходящей кровати, поэтому обычную пришлось удлинить на полметра. Военную форму и обувь 50-го размера тоже сшили по специальному заказу. По словам медиков, учитывая, что сейчас солдату 19 лет, в будущем его рост может еще увеличиться.

– Мне нравится, что я высокий. До армии четыре года играл в баскетбол, защищал честь Экибастуза, – рассказывает солдат.

Еще из интересного: до службы в вооруженных силах Арман получил грамоту от акима «Самый высокий человек города Экибастуза».