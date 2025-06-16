В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Нургисы Тлендиева. Эта значимая дата внесена в Календарь памятных дат ЮНЕСКО

Фото: Минкультуры РК

В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялось торжественное открытие выставки «Истоки вдохновения: Наследие Нургисы Тлендиева», приуроченной к столетию со дня рождения одного из величайших композиторов XX века, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Экспозиция стала международным признанием Нургисы Тлендиева – композитора, дирижера, Халық қаһарманы и живой легенды казахской музыки, чье имя навсегда вписано в Золотой фонд не только казахской, но и мировой культуры.

На выставке представлено около 70 уникальных экспонатов из фондов Объединения музеев города Алматы: редкие рукописи, партитуры, личные вещи, а также легендарная «Дарига домбыра», подаренная композитору Ахметом Жубановым – тем самым, кто первым разглядел в юном Нургисе талант и рекомендовал его матери отдать сына в музыкальное училище. Экспозиция состоит из шести тематических разделов, каждый из которых раскрывает отдельный аспект культурного наследия: от истоков вдохновения до широкого контекста казахской музыкальной традиции.

Среди гостей церемонии открытия были послы и дипломаты стран-членов ЮНЕСКО, представители секретариата организации, жители и гости Парижа, а также соотечественники, проживающие во Франции. Как отметил постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов, это мероприятие – не просто дань уважения великому мастеру, но и свидетельство живой традиции казахской и тюркской музыки, которая продолжает развиваться, в том числе благодаря оставленному им наследию.

Выставка организована Объединением музеев города Алматы при поддержке акимата Алматы и постоянного представительства Казахстана при ЮНЕСКО в Париже и Фондом тюркской культуры и наследия. Проект направлен на популяризацию музыкального наследия казахского народа на международной арене и предоставляет редкую возможность познакомиться с творчеством легендарного основателя оркестра «Отырар сазы».

Нургиса Тлендиев – один из величайших деятелей казахской музыкальной культуры, автор более 500 произведений, ставших частью золотого фонда национального искусства. Он написал музыку к более чем 50 драматическим спектаклям, порядка 20 художественным фильмам. За свой трудовой путь Нургиса Тлендиев был главным дирижером Казахского театра оперы и балета имени Абая, Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы и организованного им самим оркестра народных инструментов «Отырар сазы».

Выставка открыта для широкой публики в штаб-квартире ЮНЕСКО до 19 июня 2025 года.