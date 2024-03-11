Выставка тазы прошла в Актобе

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Дана Аменова
Корреспондент

В ней приняли участие около 100 собак, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

По информации акимата Актюбинской области, на мероприятие съехались заводчики борзых – тазы со всего региона. В прошлом году глава государства поручил управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет.

В рамках поручения президента на ипподроме в Актобе прошла выставка казахских борзых. В мероприятии приняли участие заместитель акима области Галымжан Елеуов, руководитель управления внутренней политики Алибек Байнешов.

По словам вице-президента Актюбинской областной федерации «Құмай тазы» Жасулана Жаксылыкова, для сохранения этой породы собак проводится ряд мер.

– Популяризация собак породы тазы проводится в регионе на должном уровне. Мы организовываем немало мероприятий с участием борзых. К примеру, прошлой осенью провели фестиваль «Салбурын» с участием охотников и их питомцев. Число владельцев тазы увеличивается. Отмечу, что и дрессировка животных проводится на высоком уровне. Но нам хотелось бы, чтобы нас поддерживали в организации конкурсов, – говорит Жасулан Жаксылыков.

На выставку были приглашены кинологи из Астаны и Алматы. При осмотре собак специалисты обращали внимание на их телосложение, состояние зубов и когтей, строение ног, чистоту крови. На борзых, соответствующих требованиям, были оформлены документы.

Этот документ, помимо регистрации в Международной федерации кинологов FCI, разрешает борзым участвовать в международных выставках. Так, его получили 50 собак.

– Все борзые, участвовавшие в выставке, получили высокую оценку экспертов. Цель нашего клуба – популяризация казахской борзой породы на международном уровне, – говорит руководитель клуба кинологов Роза Доленко.

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