Выявили нарколабораторию, остановив прохожего, полицейские Караганды

Фитолабораторию по выращиванию конопли организовал у себя дома житель города Караганды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Карасорa» сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП Караганды на одной из улиц города остановили 52-летнего мужчину. Он признался, что выращивает у себя дома коноплю.

У задержанного полицейские обнаружили настоящую фитолабораторию по выращиванию наркосодержащего растения. Они изъяли семена каннабиса, кусты растения в 28 стаканчиках, весы, книги по выращиванию каннабиса, 40 ампул с удобрениями, ультрафиолетовую лампу.

Экспертиза установила, что растения являются коноплей.

Ведется досудебное расследование по уголовной статье «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».