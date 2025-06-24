Выявлять причины, а не ликвидировать последствия

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Марат Когамов, доктор юридических наук, профессор, почетный академик НАН РК

Расширенная коллегия правоохранительных органов с участием Главы государства – ожидаемое в обществе событие. Лейтмотивом этого масштабного совещания была политическая установка Президента Касым-Жомарта Токаева на повсеместную реа­лизацию принципа «Закон и Порядок».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В числе важных акцентов Глава государства назвал необходимость перехода на глубокое прогнозирование преступнос­ти в стране. И это понятно, ведь если будет прогноз, можно выстраивать и конкретные меры по профилактике прес­туплений. Посыл Президента сводился к тому, что надо выявлять коренные причины, обуславливающие совершение преступления, а не заниматься ликвидацией последствий, как у нас, к сожалению, происходит по сей день.

Президент также акцентировал внимание на том, что необходимо дальше повышать престиж блюстителей порядка, в том числе предложил засчитывать сельским участковым один год службы за полтора. Примерно в этом же ключе он высказался и о выпускниках полицейских академий. Считаю правильным, что отличники будут теперь получать право льготного распределения на службу и сразу после выпуска им будет присваиваться звание старшего лейтенанта.

Интересные доклады были зачитаны Генеральным прокурором Бериком Асыловым, первым заместителем Премьер-министра Романом Скляром, министром внутренних дел Ержаном Саденовым. Ими было доложено о тех мерах, которые принимаются для укоренения в обществе принципа «Закон и Порядок». В частности, я положительно воспринял новость о том, что соответствующий предмет с этого учебного года будет внедрен в организации образования всех уровней – от средних школ до вузов. А что касается проекта Закона «О профилактике правонарушений», то важным, на мой взгляд, является тот факт, что отслеживать движение этого проекта будет республиканская комиссия с широкой компетенцией и полномочиями.

Неизменная часть реализации принципа «Закон и Порядок», значимая его составляющая – борьба с коррупцией в определенных секторах жизнедеятельности нашего общест­ва и государства, на чем акцентировал свое выступление председатель Агентства РК по противодействию коррупции Асхат Жумагали; сокращение объемов теневой экономики и возврат незаконно выведенных активов – предмет выступления председателя Агенства РК по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Думаю, общест­во позитивно отреагирует на тот факт, что сегодня созданы определенные прог­раммные продукты и подраз­деления, которые внедряют элементы искусственного интеллекта в сферу борьбы с экономической преступностью.

В завершение своего выступ­ления Глава государства отметил, что в ближайшее время планируется подготовка документа, где будут проанализированы все сильные и слабые стороны правоохранительной системы. Акцент будет сделан на коренных, принципиальных недостатках, над исправлением которых каждой структуре, каждому руководителю, который выступал в ходе коллегии, предстоит работать в ближайшие годы.

#президент #заседание #правоохранительные органы #закон и порядок

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