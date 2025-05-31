В больницу направлены специалисты из Атырау, включая команду ожогового центра, передает Kazpravda.kz

Фото: ДЧС Атырауской области.

По состоянию на 30 мая в приёмный покой Жылыойской районной центральной больницы были оперативно доставлены 14 человек, пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции «Ниет» в городе Кульсары. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает, сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области.

После проведения первичного осмотра и необходимой диагностики 10 пациентов были госпитализированы. Ещё 4 человека находятся на амбулаторном наблюдении.

Состояние всех пострадавших стабильное, тяжёлых реанимационных больных нет.

Из числа госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 3 пациента в стабильном состоянии, без признаков жизнеугрожающих осложнений.

Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью в полном объёме.

Дополнительно, по поручению акима Атырауской области, в Жылыойскую центральную районную больницу оперативно направлены специалисты и медицинский персонал из города Атырау, включая команду ожогового центра.

Накануне вечером в городе Кульсары на АЗС прогремел взрыв газовоздушной смеси, который привёл к крупному пожару.

По уточнённым данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались.

В результате взрыва загорелись три одноэтажных строения, газозаправочная станция и двухэтажное здание.