Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие

Фото: Kazpravda.kz

В Новоджамбулском фосфорном заводе произошел взрыв, где пострадали двое, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В Сети появилось видео взрыва на фосфорном заводе.

"3 августа на территории склада ТОО "НДФЗ" - фосфорный завод - из танка-контейнера был извлечен желтый фосфор. В результате пострадали два гражданина: Д. Ж. 1991 года и Ш. Е. 1997 года рождения. Пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Таразской городской многопрофильной больницы. Им оказана первая медицинская помощь. Диагноз: "ожоговая болезнь", "период шока 2-3", "термохимический ожог фосфором 2-3 ст 22%", – проинформировали в пресс-службе Управления здравохранения Жамбылской области.

Отмечается, что пациенты в тяжелом состоянии. По данным управления, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.