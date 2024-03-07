«Я в это верю» – Ашимбаев об усилении роли женщин в обществе

Сенат
80
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Спикер Сената Маулен Ашимбаев по окончании пленарного заседания поздравил казахстанских женщин с предстоящим 8 марта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

- Всех представительниц прекрасной половины человечества поздравляю с международным женским днем. Казахстанские женщины своей жизненной позицией, умом и примерными делами вносят неоценимый вклад в процветание нашей страны, - сказал спикер.

Он напомнил, что по инициативе президента для усиления роли женщин в обществе предпринимаются меры.

- Для усиления роли и позиций нашей прекрасной половины были предприняты шаги, и в целом в предстоящее время активность нашей прекрасной половины усилится, я в это верю. По случаю праздника я хочу сердечно поздравить наших дорогих женщин со светлым весенним праздником. Желаю крепкого здоровья и счастья! Будьте всегда прекрасными, как весенний день! - добавил Ашимбаев.

#Сенат #поздравление #Ашимбаев #женщины

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