«Я вам завидую»: солист группы «Руки Вверх» восхитился красотой и чистотой Астаны

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Дана Аменова
корреспондент

По словам Жукова, ему хочется всегда побыть здесь подольше

Фото: акимат Астаны

19 мая в столице РК с аншлагом прошёл концерт легендарной группы «Руки Вверх!». Ее солист Сергей Жуков во время выступления поделился своими впечатлениями о главном городе Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Концерт состоялся во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и собрал поклонников всех возрастов. Сергей Жуков отметил, что его поразила чистота и красота Астаны.

«Большое счастье возвращаться туда, где тебя любят и ждут, где гостеприимство не просто слово. Когда вчера мы прилетели и поняли, что на улице не так жарко, я был спокоен, потому что знал, что на концерте будет самая главная жара. Но солнышко сегодня вышло, погода наладилась. Я вообще завидую вам: какой же у вас чистый красивый город! Хочется всегда побыть здесь подольше», — сказал Жуков со сцены, вызвав бурные аплодисменты зала.

Музыкант поблагодарил астанчан за тёплый приём.

#Астана #концерт #группа #Руки Вверх

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