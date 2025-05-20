Фото: акимат Астаны

19 мая в столице РК с аншлагом прошёл концерт легендарной группы «Руки Вверх!». Ее солист Сергей Жуков во время выступления поделился своими впечатлениями о главном городе Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Концерт состоялся во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и собрал поклонников всех возрастов. Сергей Жуков отметил, что его поразила чистота и красота Астаны.

«Большое счастье возвращаться туда, где тебя любят и ждут, где гостеприимство не просто слово. Когда вчера мы прилетели и поняли, что на улице не так жарко, я был спокоен, потому что знал, что на концерте будет самая главная жара. Но солнышко сегодня вышло, погода наладилась. Я вообще завидую вам: какой же у вас чистый красивый город! Хочется всегда побыть здесь подольше», — сказал Жуков со сцены, вызвав бурные аплодисменты зала.

Музыкант поблагодарил астанчан за тёплый приём.