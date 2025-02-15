Янник Синнер дисквалифицирован до мая

Всемирное антидопинговое агентство дисквалифицировало итальянского теннисиста Янника Синнера до 4 мая в связи с обнаружением в его пробах клостебола в прошлом марте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino, Cameron Spencer

Такое решение, сообщается на сайте WADA, принято в рамках соглашения об урегулировании. Агентство принимает версию Синнера о попадании в его организм запрещенного вещества и признает, что у спортсмена не было намерения получить преимущество. Но отмечает, что это не освобождает теннисиста от ответственности.

К тренировкам спортсмен сможет вернуться с 13 апреля.

Ранее расследование показало, что клостебол попал в организм Синнера из-за того, что физиотерапевт, проводивший спортсмену массажи и другие процедуры, использовал безрецептурный крем для лечения пореза на пальце.