Японские эксперты изучат недавние землетрясения в Алматы

С 16 по 19 апреля Казахстанское агентство международного развития «KazAID» при МИД РК организует в Алматы семинар с участием японских специалистов по вопросам сейсмической безопасности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в МИДе, японские специалисты поделятся с представителями Центральной Азии (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан) и Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) опытом в области сейсмической безопасности, расскажут о передовых технологиях и стандартах в области сейсмоизоляции, обсудят потенциальное сотрудничество в сейсмическом строительстве.

«Эксперты также изучат недавние землетрясения в городах Алматы и Ното, что поможет в будущем разработать стратегии предотвращения сейсмических рисков», - говорится в сообщении.

Соорганизаторами мероприятия выступают японское агентство международного развития Джайка (JICA), Казахский научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт сейсмостойкого строительства (КазНИИСА) и Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий.