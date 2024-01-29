Ящик с пожертвованиями вынесли из магазина АЗС в Астане

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Как отметили в столичном ДП, вор действовал очень уверенно, не вызвав подозрений, Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДП Астаны

В Астане пожилой мужчина не постеснялся завладеть ящиком с пожертвованиями. Небольшая коробка, в которой оставляли деньги для благотворительного фонда «Аяла», стояла в магазине автозаправочной станции.

- Он действовал очень уверенно. Заходил в магазин, улыбчиво здоровался. У продавцов не возникало и мысли о том, что кто-то может посягнуть на сборы, предназначенные для больных детей. Оперуполномоченные установили 62-летнего мужчину. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям в столице. В отношении него проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (кража), – рассказал начальник отдела криминальной полиции УП района «Алматы» Азильхан Казиханов.

Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.
 

#полиция #кража #АЗС #пожертвование

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