Не успели отгреметь аплодисменты публики после торжественного открытия фестиваля «Бах и его современники», а творческий коллектив «Астана Опера» уже готовится к новым ярким выступлениям в его рамках. Второй и третий концерты фестиваля музыки барокко, посвященного 340-летию выдающегося композитора И.С. Баха, пройдут в камерном зале им. К. Байсеитовой столичного театра 3 и 6 апреля, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Идейный вдохновитель фестиваля – солистка оркестра «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Айсулу Байкенова отмечает, что в мероприятии будет задействовано большое количество талантливых исполнителей, и слушатели получат возможность насладиться яркими интерпретациями шедевров немецкого классика И.С. Баха и его современников.

«К фестивалю нами была проработана обширная программа, и чтобы вынести на сцену такое богатое разнообразие произведений, значительная нагрузка легла не только на солистов, но и на оркестр, который подготовил три абсолютно разных и при этом очень масштабных музыкальных вечера. Исполнение сочинений эпохи барокко – отдельная наука. Это совершенно другой, интересный пласт музыки, абсолютно непохожей на постоянный репертуар музыкантов в столице. Эти композиции редко идут на сценах театров и концертных залов, поэтому помимо приятных эмоций как для зрителей, так и для артистов, они представляют большую школу для всех участников выступлений», – говорит Айсулу Байкенова.

Она также заметила, что в исполнении музыки барокко существуют свои нюансы.

«Для творений многих композиторов этой эпохи характерно усложнение музыки, рассчитанной на виртуозное исполнение. Здесь присутствуют многочисленные импровизационные украшения, которые дополняют основную мелодию, но не изменяют ее. Сохранить стилистику эпохи помогают барочные инструменты. К примеру, для скрипок есть особые барочные смычки, они немного отличаются от современных смычков. У них дугообразная трость, что позволяет передавать образность и стилевые тонкости барокко и делает звучание скрипки более нежным, прозрачным, напоминая вокальную манеру, как чистота пения высокого сопрано в дворцовых и храмовых помещениях», – рассказала исполнительница.

В концерте 3 апреля вместе с Айсулу Байкеновой сольные партии слушателям представят артисты театра: скрипачка Акмарал Жангазина, виолончелисты Курванжан Ахатов, Диаржан Ахатов, флейтисты Алексей Косырев, Александр Тараскин и приглашенная пианистка Анара Камельинова.

В этот день будут исполнены произведения Баха – Прелюдия №1 из Сюиты для виолончели соло соль мажор, Концерт для скрипки с оркестром ля минор в 3-х частях, Бранденбургский концерт №4 соль мажор в 3-х частях, Концерт для фортепиано с оркестром №1 ре минор в 3-х частях. Кроме того, прозвучит Концерт для двух виолончелей и струнного оркестра соль минор в 3-х частях Вивальди.

На заключительном концерте фестиваля 6 апреля Айсулу Байкенова выступит вместе со своими коллегами-инструменталистами – скрипачами Кариной Аникушиной, Асем Жакпаровой, Балнур Кудайберген, Шалкаром Желдибаем, а также концертмейстером группы гобоев заслуженным деятелем Казахстана Дамилей Махпировой и концертмейстером группы фаготов Асетом Нельдыбаевым.

«Изначально, идея организации фестиваля зародилась с моей давней мечты исполнить знаменитую Чакону И.С. Баха, в оригинале написанную композитором для скрипки соло, вместе с составом камерного оркестра. И концертмейстер группы виолончелей нашего театра заслуженный деятель Казахстана Даулет Шакиров проделал огромную работу, создав невероятно красивую аранжировку произведения для оркестра, которую мы с большой радостью представим зрителям. Кроме того, хочу заметить, что в исполнении будет партия органа, которую представят клавишные, что добавит выступлению еще большей монументальности и красоты», – поделилась скрипачка.

Помимо Чаконы ре минор из партиты №2 для скрипки и струнного оркестра, музыканты также предложат вниманию публики и другие произведения И.С. Баха, такие как Ария из Сюиты для оркестра № 3 ре мажор, Концерт для гобоя d’amore с оркестром до мажор в переложении для гобоя.

В программу вошли интересные образцы творчества А. Вивальди: Кончерто гроссо ре минор, Концерт для четырех скрипок с оркестром № 10 си минор и Концерт для фагота с оркестром. А ведущая солистка оперной труппы меццо-сопрано Татьяна Вицинская исполнит в этот вечер арию Альцины из одноименной оперы еще одного знаменитого композитора эпохи барокко Г.Ф. Генделя.

Камерный оркестр «Астана Опера» выступит в эти дни под управлением кавалера Ордена «Құрмет» маэстро Руслана Баймурзина.