Новую 10-тысячную банкноту выпустят в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz

Национальный банк Казахстана с 15 ноября 2023 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ.

Банкнота имеет 19 защитных элементов. Дизайн с изображением монеты спроектирован на основе знака тенге – «₸» с использованием локально нанесенного голографического элемента. С обеих сторон банкноты также вписана «лента Мёбиуса» как символ бесконечного движения.

На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента. С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты евразийского континента. На ней имеется магнитная 5-миллиметровая защитная нить и элемент Спарк в виде знака «₸».

Как отметили в Нацбанке, юбилейная банкнота 10 000 тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках РК.