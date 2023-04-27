Юного казахстанца подозревают в изнасиловании жительницы Санкт-Петербурга – СМИ

По данным СМИ, изнасилование было совершено 20 апреля, а задержали подростка спустя несколько дней – когда он вновь явился к женщине.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Подростка из Казахстана подозревают в изнасиловании жительницы Санкт-Петербурга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Фонтанка.ру».

По данным «Агентства журналистских расследований», изнасилование было совершено 20 апреля, а задержали подростка спустя несколько дней – когда он вновь явился к женщине. Отмечается, что на этот раз 45-летняя женщина позвонила в полицию.

«Она сообщала, что посторонний человек ломится в её квартиру. На месте наряд задержал 14-летнего гражданина Казахстана.

45-летняя заявительница, по предварительной информации, сообщила, что 20 апреля этот же подросток изнасиловал её в её же квартире», – пишет издание.

Также сообщается, что полицейские завели уголовное дело по двум статьям – об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Подростка опросили и отпустили.