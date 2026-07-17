Даурен Бекмуханбетов: Наша цель на Азиатских играх – бороться за медали

До старта Азиатских игр остается все меньше времени, и национальная сборная Казахстана по тяжелой атлетике выходит на финишную прямую подготовки. О составе команды, предстоящих учебно-тренировочных сборах, главных соперниках и задачах на главный старт сезона рассказал наставник сборной Казахстана Даурен Бекмуханбетов

Фото: Федерация тяжелой атлетики Казахстана

- На сегодня в состав женской команды вошли Екатерина Алякина (61 кг), Арай Нурлыбекова (69 кг), Аянат Жумагали (77 кг), Айганым Жанболат (86 кг) и Любовь Ковальчук (свыше 86 кг). Мужскую сборную Казахстана представят Отепберген Алиев (60 кг),

Акмолда Сайрамкез (65 кг), Алексей Чуркин (85 кг) и Нургиса Адилетулы (95 кг). В весовой категории до 110 кг окончательное решение еще не принято - рассматриваем Артема Антропова. В категории 70 кг - Анатолия Савельева.

- Как построена подготовка к Азиатским играм?

- В июле мы провели УТС в Астане. Уже с 18 числа мы проведем восемнадцатидневный учебно-тренировочный сбор в Грузии. После возвращения продолжим подготовку в Казахстане, а заключительный этап пройдет непосредственно в Японии. Мы стараемся создать спортсменам максимально комфортные условия, чтобы они подошли к соревнованиям в оптимальной форме.

- Какие задачи поставлены перед командой?

- Перед каждым спортсменом стоит задача показать свой максимум, занять как можно более высокие места и побороться за медали. Мы понимаем уровень ответственности и серьезность предстоящих стартов, поэтому рассчитываем, что команда сможет реализовать свой потенциал.

- После Азиады сезон не заканчивается. Что дальше?

- Уже через три недели после завершения Азиатских игр состоится чемпионат мира. Для нас это не менее важный турнир, поскольку он станет лицензионным этапом в борьбе за путевки на Олимпийские игры 2028 года. Мы также рассчитываем на успешное выступление и завоевание медалей.

- Кто станет главными соперниками казахстанских тяжелоатлетов?

- Конкуренция будет очень высокой. Традиционно сильнейшими остаются спортсмены Северной Кореи и Китая - это ведущие мировые державы в тяжелой атлетике. У них огромная внутренняя конкуренция, поэтому на международные старты приезжают действительно сильнейшие атлеты.

Кроме того, серьезную конкуренцию составят представители Ирана и Узбекистана, особенно в отдельных весовых категориях. Мы прекрасно понимаем уровень соперников, но и мотивация у нашей команды запредельная. Ребята готовы показать все, на что способны, и бороться за самые высокие результаты.

Федерация тяжелой атлетики Казахстана совместно с Министерством туризма и спорта создают все необходимые условия для качественного тренировочного процесса. Команда полностью обеспечена учебно-тренировочными сборами, современными условиями подготовки, медицинским сопровождением и всем необходимым для успешного выступления. Мы благодарны за оказываемую поддержку и понимаем, что теперь наша задача - оправдать это доверие достойными результатами на Азиатских играх и чемпионате мира.