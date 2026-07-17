Даурен Бекмуханбетов: Наша цель на Азиатских играх – бороться за медали

Спорт

До старта Азиатских игр остается все меньше времени, и национальная сборная Казахстана по тяжелой атлетике выходит на финишную прямую подготовки. О составе команды, предстоящих учебно-тренировочных сборах, главных соперниках и задачах на главный старт сезона рассказал наставник сборной Казахстана Даурен Бекмуханбетов

Фото: Федерация тяжелой атлетики Казахстана

- На сегодня в состав женской команды вошли Екатерина Алякина (61 кг), Арай Нурлыбекова (69 кг), Аянат Жумагали (77 кг), Айганым Жанболат (86 кг) и Любовь Ковальчук (свыше 86 кг). Мужскую сборную Казахстана представят Отепберген Алиев (60 кг),
Акмолда Сайрамкез (65 кг), Алексей Чуркин (85 кг) и Нургиса Адилетулы (95 кг). В весовой категории до 110 кг окончательное решение еще не принято - рассматриваем Артема Антропова. В категории 70 кг - Анатолия Савельева.

- Как построена подготовка к Азиатским играм?

- В июле мы провели УТС в Астане. Уже с 18 числа мы проведем восемнадцатидневный учебно-тренировочный сбор в Грузии. После возвращения продолжим подготовку в Казахстане, а заключительный этап пройдет непосредственно в Японии. Мы стараемся создать спортсменам максимально комфортные условия, чтобы они подошли к соревнованиям в оптимальной форме.

- Какие задачи поставлены перед командой?

- Перед каждым спортсменом стоит задача показать свой максимум, занять как можно более высокие места и побороться за медали. Мы понимаем уровень ответственности и серьезность предстоящих стартов, поэтому рассчитываем, что команда сможет реализовать свой потенциал.

- После Азиады сезон не заканчивается. Что дальше?
- Уже через три недели после завершения Азиатских игр состоится чемпионат мира. Для нас это не менее важный турнир, поскольку он станет лицензионным этапом в борьбе за путевки на Олимпийские игры 2028 года. Мы также рассчитываем на успешное выступление и завоевание медалей.

- Кто станет главными соперниками казахстанских тяжелоатлетов?

- Конкуренция будет очень высокой. Традиционно сильнейшими остаются спортсмены Северной Кореи и Китая - это ведущие мировые державы в тяжелой атлетике. У них огромная внутренняя конкуренция, поэтому на международные старты приезжают действительно сильнейшие атлеты.

Кроме того, серьезную конкуренцию составят представители Ирана и Узбекистана, особенно в отдельных весовых категориях. Мы прекрасно понимаем уровень соперников, но и мотивация у нашей команды запредельная. Ребята готовы показать все, на что способны, и бороться за самые высокие результаты.

Федерация тяжелой атлетики Казахстана совместно с Министерством туризма и спорта создают все необходимые условия для качественного тренировочного процесса. Команда полностью обеспечена учебно-тренировочными сборами, современными условиями подготовки, медицинским сопровождением и всем необходимым для успешного выступления. Мы благодарны за оказываемую поддержку и понимаем, что теперь наша задача - оправдать это доверие достойными результатами на Азиатских играх и чемпионате мира.

#тяжелая атлетика #медали #Азиатские игры

Популярное

Все
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Наследие Мангистау на земле Сыра
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Защита детей в социальных сетях: почему это уже вопрос этики ИИ
В финале встретятся Испания и Аргентина
Алматинцев ждет «Омония» из Кипра
Приаралье: память о больших переменах
Откуда берут начало гостеприимство и отзывчивость
Как полгектара земли превратились в прибыльный бизнес
Язык, который помогает спасать жизни
Птицы не знают границ. Наука тоже…
Кумыс лился рекой
Лекарство от скуки
Более половины экономики Центральной Азии формируется в Казахстане
Мост, соединяющий людей, культуры и судьбы
Метод аль-Фараби в мировой науке и политике
От шолпы до афрокос
Включайся, интересуйся, запоминай, говори
На Алаколе безопасно и комфортно
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Символы времени и традиций
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Томирис: далекая и близкая
Марафон казахского кино
В гармонии с миром
Токаев произвел ряд назначений
Казахстанцы позитивно оценивают качество своей жизни – результаты соцопроса
Работать на опережение
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы

Читайте также

Гвардеец стал победителем Кубка Азии по дзюдо
Стремление к вершине
Плей-офф набирает обороты
Серебряная драма в Тиране

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]