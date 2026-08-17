Команда Нацгвардии заняла три призовых места на чемпионате «SHAIQAS-2026»

Спорт,Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

На национальном инженерном чемпионате «SHAIQAS-2026» команда «Burkit Team» Национальной гвардии МВД РК совместно с представителями Назарбаев Университета и специалистами по кибербезопасности Fr13nds Team успешно выступила в нескольких направлениях, передает корреспондент Kazpravda.kz


 

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В ходе чемпионата команда соревновалась по нескольким направлениям. В направлении «Кибербезопасность» специалисты гражданского сектора работали совместно со штатными военнослужащими подразделений кибербезопасности Национальной гвардии.

Сочетание опыта гражданских специалистов и профессиональной подготовки гвардейцев позволило команде продемонстрировать высокий результат в данном направлении.

По итогам соревнований «Burkit Team» заняла 4-е место в общекомандном зачёте. Команда завоевала 1-е место в направлениях «Тактика» и «Кибербезопасность», а в конкурсе «Сброс гранаты с квадрокоптера» заняла 2-е место.



За победы в чемпионате команда была награждена кубками и денежным сертификатом.

Результаты «SHAIQAS-2026» продемонстрировали высокий профессиональный уровень команды «Burkit Team» Национальной гвардии в области тактической подготовки, современных технологий и кибербезопасности.

 

#соревнования #Нацгвардия

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