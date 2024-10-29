За 9 месяцев в РК произвели более 90 тысяч автомобилей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева на заседании правительства рассказала о развитии сферы автомобилестроения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Отечественный автопром на сегодня состоит из восьми предприятий по производству транспортных средств. За 9 месяцев в Казахстане было произведено 91 тыс. единиц автотранспортных средств, при этом индекс промышленного производства составил 86,7%.

«Доля автомобилестроения в общем машиностроении составила 39,4%», — сообщила Анар Макашева.

Она также доложила о проводимой в республике работе по налаживанию производства автокомпонентов. По ее словам, сейчас в работе 10 проектов по производству автокомпонентов, часть из них уже запущены.

«Как результат, это частичное снижение зависимости от импортных поставок, стабильность производственных процессов, снижение стоимости выпускаемой продукции, создание рабочих мест» — отметила Анар Макашева.

Согласно озвученным данным, на производственных площадках в городах Костанай и Алматы налаживается промышленная кооперация между производителями транспортных средств и автокомпонентов.

«Предлагается использовать кластерный метод путем создания пояса малого и среднего бизнеса вокруг действующих предприятий. То есть, если в Казахстане уже создано производство такого компонента, то все автопроизводители покупают у этого поставщика. Это исключает избыточное дублирование и дает возможность развития большего числа проектов в этой сфере», — пояснила Анар Макашева.