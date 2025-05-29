«За цифрами скрывается более тревожная реальность»: Токаев – о военных конфликтах

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

В ходе своего выступления на Astana International Forum Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул тему конфликтов и войн, которые продолжают распространяться по континентам и обществам, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

По словам президента, согласно данным за прошлый год, 52 государства находились в состоянии вооруженного конфликта. При этом экономические потери от насилия достигли 19 триллионов долларов – это около 13,5% мирового ВВП. Однако за цифрами скрывается более тревожная реальность: современные конфликты становятся все более затяжными и сложными. В них зачастую вовлечено большое количество игроков, в том числе негосударственные формирования.

«Кроме того, в основе таких конфликтов лежат глубоко укоренившиеся противоречия. Эти факторы значительно усложняют достижение прочного мира. Наибольшее беспокойство в такой глобальной ситуации связано с тем, что она входит в полное противоречие с новыми тенденциями, связанными с искусственным интеллектом, который начинает доминировать, ведя человечество к кардинально обновленной и пока неизвестной реальности, несущей новые смыслы и новые оценки.

В данном контексте военные конфликты и даже войны, обосновываемые историческими доводами или политической враждебностью, выглядят абсолютно устаревшими и даже странными. Вместо того, чтобы развязывать войны, мы должны привлечь наши народы, прежде всего молодое поколение, более активно участвовать в достижении прогресса и формировании просвещенного общества», – сказал Токаев.

Также глава государства добавил, что хотя традиционные конфликты требуют безотлагательного внимания, необходимо сфокусироваться на еще более сложной перспективе: нарастающей напряженности между государствами, обладающими ядерным оружием.

#Токаев #форум #конфликты #AIF #войны

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