За Новый Казахстан

Накануне национального праздника –Дня Республики – председатель Мажилиса Ерлан Кошанов вручил депутатам и сотрудникам аппарата государственные награды.

Поздравляя присутствующих, спикер Мажилиса подчеркнул значимость исторической даты в новейшей истории страны.

– С этого года 25 октября – главный праздник республики, возрож­денный по инициативе Главы государства, – отметил Ерлан Кошанов. – В 1990 году именно в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете. И с этого момента Казахстан начал свой путь развития как самостоятельное государство.

Председатель Мажилиса отметил также, что возвращение Дня Республики символично совпало с масштабными политическими изменениями, происходящими сегодня в стране.

– Вместе с Президентом мы строим Справедливый Казахстан, открывая новые возможности для всех казахстанцев. Это стало нашей национальной идеей, вокруг которой объединилось все общество, – заявил Ерлан Кошанов.

К празднику ряд депутатов и сотрудников аппарата Мажилиса были награждены государственными наградами. Вручая их, председатель Мажилиса отметил большую работу депутатов Парламента по законодательному сопровождению масштабных реформ, проводимых в стране, в том числе при рассмотрении законопроектов по конституционной реформе.

– За каждым законом стоит большая кропотливая и сложная работа каждого из присутствующих сегодня в зале, – заявил он.

Указом Главы государства орденом «Парасат» награждены депутаты Мажилиса Балаим Кесебаева, Ержан Кудайберген, Самат Мусабаев, а также руководитель Аппарата Мажилиса Ренат Айтаев.

Орденом «Құрмет» – депутаты Омиргали Ерлик, Лариса Павловец, Ерлан Смайлов и Мейрамбек Толепберген.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены заслуги мажилисменов Зарины Камасовой, Вакиля Набиева, а также сотрудников аппарата Мажилиса Ерке Касенова и Ергали Кельсеитова.

Ерлан Кошанов также вручил депутатам, экс-мажилисменам и сотрудникам аппарата награды Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ и почетные грамоты Мажилиса.