За пропаганду терроризма осуждены жители Алматы и Тараза

В прошлом году за террористическую и экстремистскую деятельность осуждены 84 человека, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

Завершены судебные процессы в отношении двух граждан РК, ранее задержанных КНБ за пропаганду терроризма и иные преступления, сообщили в КНБ РК.

Один из них – житель Тараза, распространял среди своего окружения призывы к участию в боевых действиях на стороне террористов за рубежом, а также сам планировал к ним примкнуть.

Решением суда города Тараз он признан виновным в пропаганде терроризма (статья 256 УК), разжигании религиозной розни (статья 174 УК) и приговорен к 7 годам лишения свободы.

Другой – житель Алматы, неоднократно судимый за общеуголовные преступления, пропагандировал радикальную идеологию в сети Интернет.

Решением суда города Алматы он признан виновным в пропаганде терроризма (статья 256 УК), незаконном обращении с наркотическими средствами (статья 296 УК) и приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы.

В целом, с начала 2024 года за террористическую и экстремистскую деятельность осуждены 84 человека.