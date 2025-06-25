За шахматной доской – журналисты

Масс-медиа
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Аскар Султан

В Астане в честь Дня работников средств массовой информации в коворкинг-пространстве Spaces состоялся шахматный турнир QAZCONTENT OPEN 2025 среди представителей СМИ, организованный Федерацией шахмат Казахстана, АО «Qazcontent» и Фондом устойчивого развития образования.

фото организаторов турнира

В соревнованиях приняли участие более 40 представителей казахстанских СМИ: журналисты печатных, телевизионных, радио- и интернет-изданий, блогеры. Были представлены такие ведущие медиа, как газеты «Егемен Қазақстан», «Литер», телеканалы «Хабар», Qazsport, интернет-издания Informburo, Tengrinews.kz и другие.

Турнир проходил в формате блиц-игры по швейцарской систе­ме в семь туров. Полуфиналы и финалы были проведены по системе нокаут. Победителями состязаний стали: занявший первое место Рустем Омаров (познавательно-развлекательный портал el.kz), Нурлан Салыкбаев (телеканал Qazaqstan) и Мерей Ермуханов (блогер). Номинация «Лучший инфлюен­сер» присуждена блогеру Сергею Хвану, а награду за активное участие получила редактор телеканала Qazaqstan Ляззат Тушкенова. Мероприятие, подчеркивали участники, стало не только спортивным соревнованием, но и площадкой для профессионального общения в дружеской атмосфере.

– Шахматы тренируют память, стратегическое и критическое мышление – навыки, которые особенно востребованы в профессии журналиста. Партия в блиц-формате учит работать в условиях жестких дедлайнов так же, как и новостная редакция. Медиахолдинг «Qazcontent» рад поддержать такие интеллектуальные инициативы в медиасреде и стать частью этого события, – отметил руководитель дирекции креативного контента АО «Qazcontent» Жандос Смайлов.

Победители и призеры турнира награждены дипломами и денежными сертификатами.

#турнир #шахматы #СМИ

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