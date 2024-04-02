За взятку осужден бывший замакима района Шымкента

1 апреля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор замакиму Енбекшинского района, главному специалисту данного акимата, а также представителю подрядной организации в виде лишения свободы сроком 11, 10 лет и 3 года соответственно.

«Они признаны виновными в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн тенге от предпринимателя за покровительство при выполнении работ по благоустройству мегаполиса, в рамках заключенного договора о госзакупках, а также по факту хищения бюджетных средств в сумме 28 млн тенге выделенных за содержания кладбищ», – отмтеили в АФМ.