Фото: Kazpravda.kz
Общество
Забастовка железнодорожников в Мангистау: достигнуто мировое соглашение
Ирина Гончарова

Мировым соглашением завершилась забастовка сотрудников железной дороги на станции Бейнеу. Об этом сообщила пресс-служба суда Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Истцом выступил областной филиал АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» с просьбой признать требования незаконными.

Железнодорожники 1 августа объявили забастовку и приостановили работу. Они требовали увеличить заработную плату на 100%, оплатить в установленном порядке переход на региональный коэффициент «областной» в объеме Мангистауской области, организовать горячее питание или включить в месячную заработную плату расходы на горячее питание, снизить пенсионный возраст до 57 лет.

По сообщению пресс-службы областного суда, в ходе процесса стороны пришли к мировому соглашению. Истец обязуется в установленном порядке обеспечить переход системы оплаты труда работников на региональный коэффициент «областной» в размере 1,8.

Работники прекратили забастовку и продолжают работу.

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