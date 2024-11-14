Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?

Более десяти лет ТОО оснащало казахстанские больницы и поликлиники, поставляя необходимое медицинское оборудование и технику. За этот период коллектив освоил выпуск не только элементарной больничной мебели, включая прикроватные тумбочки, массажные кровати, но и производство высокоточных электронных приборов.

Аппараты для УЗИ и рентгена, видеокомплексы для эндоскопической хирургии, электрокардиографы, центрифуги, как и многое другое медицинское оборудование от QMP, можно встретить в каждой больнице республики.

Оборудование казахстанского производства ни в чем не уступает импортной технике, включая качество и надежность.

Учреждениям здравоохранения было удобно работать с компанией еще и потому, что любое оборудование требует сервисного технического обслуживания, а его компания взяла на себя. Наличие крупного производителя, располагающего мощной материально-технической базой и коллективом специалистов численностью в три с половиной сотни человек, совпадало с трендом на развитие отечественного производства медицинской техники и оборудования, поддержки местных товаропроизводителей.

Учредитель ТОО Рахат Байзаков прак­тически сразу сделал ставку на сотрудничество с крупными международными компаниями, являющимися лидерами на мировом рынке медицинской техники и оборудования. К примеру, совмест­но с японской компанией Shimadzu Corporation был осуществлен проект по выпуску ангио- и рентгенодиагнос­тического оборудования.

Так выглядел конвейер по производству УЗИ-аппаратов еще несколько лет назад

Коллектив казахстанского предприятия освоил выпуск пяти видов рентген-аппаратов и в состоянии выполнить любое поручение. К примеру, заводчане успешно отработали крупный заказ по поставке рентген-аппаратов для Кыргызстана.

Компания занималась оснащением детской городской больницы, построенной в Туркестане, полностью укомплектовав лечебное учреждение всем необходимым, – от мебели до высокоточной аппаратуры. Двенадцать рентген-аппаратов, электрокардиографы, мониторы пациента, центрифуги, дефибрилляторы, операционные светильники, функ­циональные кровати и многое другое в больницу отправили непосредственно со складов предприятия.

Еще один сегмент рынка успешно освоили в ТОО – сборку автомобилей скорой медицинской помощи. Предприятие вошло в реестр отечественных производителей, став на тот момент единственным предприятием в Казахстане, получившим лицензию на переоборудование микроавтобусов под специализированные автомобили скорой медицинской помощи. На базе Mercedes, Nissan, Ford, «Газель», Volkswagen и Hyundai переоборудовано и укомплектовано более 600 автомобилей, которые сегодня колесят по всей республике.

Невозможно поверить, но все это – в прошлом. Сегодня производственные ангары и цеха ТОО «QMP Qazmedpribor» большей частью пустуют. Огромный конвейер по сборке УЗИ-аппаратов наполовину законсервирован. На второй его половине все готово к работе, и в любой момент, как только появится заказ, можно будет приступить к его исполнению. Вот только случается это не так часто, как того хотелось бы руководству компании и трудовому коллективу, привыкшему к напряженному ритму производства, визитам представителей Минздрава и «СК-Фармации».

Конвейер по производству УЗИ-аппаратов наполовину законсервирован

– Было время, когда государство очень хорошо поддерживало местных производителей, однако в последние годы мы почувствовали себя не нужными на рынке, – сетует учредитель компании Рахат Байзаков. – У нас был долго­срочный контракт с «СК-Фармацией» на поставку оборудования общей стоимостью 300 миллионов тенге в год. Его откровенно у нас отобрали, сославшись на пятидневную задержку поставки оборудования. Мы судились, дошли до апелляционного суда, пытаясь доказать, что претензии безосновательны. Но тут, знаете, либо по судам ходить, либо работать. В общем, проиграли мы тот процесс в апелляционной инстанции, не став обращаться в Верховный суд.

В 2022 году на предприятии произошло резкое сокращение штата. Из 350 человек осталось полсотни, а теперь и вовсе свели до минимума чис­ленность работающих, учитывая, что объем работы небольшой. Понятное дело: содержать большой штат при отсутствии заказов невозможно. Людям надо давать заработную плату, оплачивать налоги, а с чего, если нет выпуска и сбыта продукции?!

ТОО «QMP Qazmedpribor» работает в основном с государственными медуч­реждениями, поскольку 80% частников стараются сэкономить и покупают медицинскую аппаратуру, бывшую в упот­реблении. В ассортименте компании осталось 23 наименования медицинского оборудования. Пять из них вошли в перечень поставки для оснащения медицинских учреждений, строящихся в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

Шымкентский производитель медицинского оборудования стал участником проекта, призванного увеличить доступность и улучшить качество медицинской помощи на селе. На реализацию нацпроекта выделено 60,3 млрд тенге.

По итогам минувшего года в Казахстане уже построено 99 объектов первичной медико-санитарной помощи. До конца года текущего предстоит построить, укомплектовать и сдать в эксплуатацию 556 медицинских и фельдшерских пунк­тов, а также врачебных амбулаторий.

Участие в проекте, пусть и по поставке всего пяти наименований оборудования, включая дефибрилляторы, фетальные мониторы, инфузионные насосы и прочее, вдохнуло жизнь в цеха ТОО «QMP Qazmedpribor». Небольшой коллектив взялся за выпуск оборудования, комплектацию и отправку заказов в регионы.

Это оборудование отправляют для установки в сельских амбулаториях

Только вот почему-то далеко не вез­де готовы сотрудничать с компанией, вошедшей в список поставщиков оборудования, имеющего сертификаты, необходимую регистрацию и приемлемую цену, не говоря уж о том, чтобы компания могла расширить свое присутствие при оснащении объектов здравоохранения в регионах.

– До нас доходят разговоры о том, что компании, выигравшие тендеры на строительство сельских объектов здравоохранения, хотят поменять субподрядчика, то есть наш объем поставок медицинского оборудования передать другим компаниям, – комментирует ситуацию Рахат Байзаков. – Ругаемся, спорим, доказываем. Но пока у нас не очень получается. Заявки какие-то остались у нас, но не в полном объеме, который определен Минздравом. Точно знаю, что нашу заявку отклонил подрядчик в Сарыагашском районе Туркестанской области. Есть такие в областях Северо-Казахстанской, Костанайской и Алматинской, где решили поменять поставщика оборудования, в Мангис­тау также есть те, кто отказывается работать с нами.

– Вы не планируете судиться?

– А что толку, если им даже Минздрав не указ? Они не слушают министерство. Функция по мониторингу строи­тельства объектов первичной медико-санитарной помощи и оснащения медицинской техникой возложена на некоммерческое акционерное общество Turar Healthcare, созданное при Минздраве. Значит, это их задача контролировать процесс оснащения, но, видимо, никому до этого дела нет, вот на местах и действуют по-своему усмотрению.

Строительные компании отдают предпочтение тем, с кем работали раньше. Для них законов нет.

Рахат Байзаков сетует, что участие в конкурсах государственных закупок, объявляемых местными акиматами, давно превратилось в бесполезное занятие. Выиграть в них невозможно по определению. И это все, что нужно знать о фактической поддержке отечественных товаропроизводителей!

– Мы всегда предлагаем цену существенно ниже, но предпочтение отдают другим компаниям, причем не имеющим своего производства, – говорит Рахат Байзков. – К примеру, в Шымкенте уже который год все конкурсы выигрывает одна и та же компания. Наше ценовое предложение позволяет сэкономить большие суммы государственного бюджета, но по техническим характеристикам нас отклоняют.

Учредитель предприятия рассказывает, что аким Шымкента посетил QMP, осмот­рел производство, оценил мощности и возможности, пообещал поддержку, но все осталось по-прежнему. Предложенные «Qazmedpribor» цены позволили бы сэкономить 65,33 млн из заявленных 146,5 млн тенге бюджетных средств. И это только по нескольким наименованиям, на которые был объявлен тендер!

– К сожалению, при рассмотрении тендерных заявок управлением здравоохранения игнорируются приоритетные преимущества казахстанского производителя, – считает Рахат Байзаков. – Ценовые предпочтения вызывают сомнения, не исключающие повышенных коррупционных рисков. Общая сумма поставок оборудования составляет около 3,5 миллиарда тенге. Нам не досталось ни одного лота, хотя мы подали заявку на позицию стоимос­тью в 103 миллио­на 900 тысяч тенге, обязавшись поставить оборудование за 82 миллиона. Победили те, кто предложил цену на порядок выше…

Это лишь часть ассортимента медтехники и обрудования, которое успешно производила компания

Рахат Байзаков и его команда наде­ются, что, после того как в Минздраве публично признали, что лицензии на выпуск медицинской техники и оборудования выдавали компаниям, которые не имеют ничего общего с производст­вом, а просто ввозят его из Китая и Кореи, приклеивая лейбл «Сделано в Казахстане», ситуация изменится. И в приоритете действительно окажется отечественный товаропроизводитель, у которого еще не до конца отбили желание что-то делать самостоятельно, а не искать лазейки, позволяющие легализовать импорт, выдав его за казахстанские товары.

– Есть много компаний в стране, которые открылись для выпуска медтехники и оборудования, – размышляет мой собеседник. – У них есть регистрация, сертификаты, включая СТ-KZ, различные удостоверения. Все есть, кроме материально-технической базы. Как такое может быть? И такие компании в последние пять-семь лет выигрывали тендеры на сумму в 20–30 миллиардов. Сейчас повсеместно проводится проверка, хотя я знаю на всю страну всего три предприятия по производству медицинских приборов – в Актобе, Уральске и наш завод. И все.

Оказалось, что довес­ти огромное предприя­тие до нищеты можно быстро и легко. Все, что требуется для этого, – лишить заказов, а вмес­те с ними – государст­венной поддержки, отдав ее тем, кто наладил «серые» каналы поставки импорта и сбыта. И все это под красивые разговоры и обещания поддержки отечественного производителя. Но есть ли она на самом деле?!

Реальные же производственники все эти годы самостоятельно искали и готовили кадры, закупали станки и технологии, платили людям зарплату, отчисляли в казну налоги, брали для расширения кредиты и рассчитывались по ним. К примеру, за технологию производства ЭКГ ТОО «QMP Qazmedpribor» в свое время заплатило 600 тыс. долларов, фетального монитора – 400 тыс. долларов, а без ее официальной покупки производить медицинскую технику – занятие противозаконное.

– С приходом нового министра, кажется, что-то начинает меняться, – говорит Рахат Байзаков. – Мы тут решили поставить эксперимент после смены руководства и приняли участие в конкурсе госзакупок, сделав предложение на поставку одного маммографа. Представляете, мы выиграли этот лот! Цену на его закуп заложили в сумме 103 миллионов тенге. Из пяти-шести участвующих компаний никто не предложил стоимость менее 100 миллионов. Наше ценовое предложение – 80 миллионов. Это реальная стоимость, и по таким ценам мы готовы производить и поставлять десятки наименований медицинского оборудования, обеспечив сотни шымкентцев работой.

Буквально на днях Премьер-министр Олжас Бектенов, выступая с докладом на заседании Правительства, акцентировал внимание на том, что деятельность «СК-Фармации» должна максимально способствовать развитию отечественного производства фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Если это будет реально так, наш завод ждет много работы.