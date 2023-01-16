Задачи выполнены

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Кадиша Ныгмет

Жизни 12 тыс. человек спасли сотрудники служб по ЧС в прошлом году.

В МЧС состоялось расширенное заседание коллегии по итогам деятельности министерства за 2022 год. В мероприятии принял участие первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр. Выступая с докладом об итогах деятельности МЧС, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин отметил, что с точки зрения профессиональной деятельности прошедший год был сложным и напряженным, но все поставленные задачи ведомством выполнены.

– В прошлом году по стране было зарегистрировано свыше 13 тысяч чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В результате принимаемых мер количество погибших в ЧС сократилось на 26%, – сообщил Юрий Ильин, тут же добавив, что подразделениями МЧС в 2022 году совершено более 80 тыс. выездов, спасено свыше 12 тыс. человек, эвакуировано порядка 13 тыс. граждан.

Так, с начала зимы из снежных заносов спасены порядка двух тысяч человек, из них 360 детей. Вызволено свыше 300 единиц техники.

– На сегодняшний день определены порядка трех тысяч наиболее сложных участков дорог, на которых происходит скопление автотранспорта. В основном они расположены в области Абай, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Благодаря оперативным действиям и организованному взаимодействию с сотрудниками внут­ренних дел и местных исполнительных органов несчастных случаев и гибели людей не допущено, – сказал Юрий Ильин.

Под контролем находится и лавино­опасная обстановка. По словам министра, в прошлом году было зарегистрировано 182 самопроизвольных схода снежных лавин. В целях обеспечения безопасности населения проведено 215 профилактических спусков, на которых было задействовано свыше одной тысячи человек и порядка 400 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Что касается профилактики пожаров в отопительный период, то по выявленным нарушениям в домах социально уязвимой категории информируются акиматы для принятия решений по их поддержке. В целом с начала отопительного сезона произошло более двух тысяч пожаров, что в сравнении с прошлым годом меньше на два процента.

– В пожароопасный период ликвидировано свыше 900 природных пожаров и более трех тысяч степных возгораний, было задействовано свыше трех тысяч единиц техники и более 14 тысяч человек личного состава, – отчитался министр.

Глава ведомства также отметил, что пожарными подразделениями обеспечивается тушение до 80% природных пожаров, но при этом без прикрытия остаются населенные пункты. Зачастую недостаточность сил и средств ответственных уполномоченных органов способствует распространению огня и гибели людей. Примером является лесной пожар с переходом в села Аманкарагай и Озерное в Костанайской области, где погиб один человек.

– В период ликвидации пожара в Костанайской области нами были передислоцированы силы и средства министерства из других регионов, при этом из-за высокого температурного фона природные пожары и загорания начались одновременно и в других областях, – проинформировал он. – Благодаря принятым мерам, оперативному усилению группировки сил и средств, в том числе массированному применению авиации? удалось не допустить дальнейшего распространения огня.

Говоря о предстоящих паводках, министр напомнил, что по итогам прошлого года в связи с подтоплениями населенных пунк­тов объявлялось девять чрезвычайных ситуаций природного характера местного масштаба. Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Говорил министр и об отдельных аспектах борьбы с селями, прохождении купального периода, международном сотрудничестве. А в завершение отметил, что для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации продолжается реализация Дорожной карты материально-технического обеспечения подразделений МЧС на 2021–2023 годы.

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