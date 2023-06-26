Задержан экс-заместитель гендиректора Озенмунайгаза

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержал бывшего заместителя генерального директора АО «Озенмунайгаз» Е. Карамурзаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Скриншот с видео АФМ

Е. Карамурзаев сейчас является заместителем генерального директора АО «Каражанбасмунай».

Его подозревают в использовании служебных полномочий для воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ТОО «КЕЗБИ» и других подрядных организаций АО «Озенмунайгаз».

«Карамурзаев, достоверно зная, что отдельные участники конкурса не соответствуют квалификационным требованиям и представили фиктивные документы об опыте работы в нефтегазовой сфере, допустил их к участию в тендере.

Продолжая лоббировать их интересы, он вынудил ТОО «КЕЗБИ» заключить договор по подземному ремонту скважин на заведомо невыгодных для компании условиях», – установило АФМ.

Таким образом, Карамурзаев причинил существенный вред товариществу «КЕЗБИ» и нарушил права более тысячи его работников, создал социальную напряженность в трудовых коллективах подрядных организаций.

Ранее, в начале июня 2023 года, по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан заместитель генерального директора АО «Озенмунайгаз» Б. Мамбетсапаев.

Кроме того, Департамент экономических расследований по Мангистауской области проводит несколько досудебных расследований на основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в Озенмунайгазе. А Генеральная прокуратура проверяет соблюдение законности при проведении тендеров в компании.

Буквально несколько дней назад специально созданная комиссия из членов АО «НК «КазМунайГаз» огласила результаты месячной проверки Озенмунайгаза и его подрядных организаций.