Задержан замгендиректора ОзенМунайГаза

По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан заместитель генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Б. Мамбетсапаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент экономических расследований по Мангистауской области.
По информации ведомства, Б. Мамбетсапаев, используя должностное положение и нарушая порядок трудоустройства в АО "ОзенМунайГаз", незаконно принял на работу ряд своих знакомых. Тогда как в очереди на трудоустройство в компанию находятся 9 тысяч жителей города Жанаозена.
Мамбетсапаев знал, что его знакомые не были в числе безработных, не относились к социально уязвимым слоям населения и даже не имели профильного образования, установил орган уголовного преследования.
"Преступными действиями Б. Мамбетсапаева государству причинен ущерб в 46 млн тенге, а также грубо нарушены права жанаозенцев на трудоустройство в предприятие.
Следствие проверяет и другие эпизоды противоправной деятельности Мамбетсапаева, а также факты хищения бюджетных средств должностными лицами компании и подрядных организаций", – подчеркнули в ДЭР.
Напомним, в прошлом месяце были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности АО «Озенмунайгаз». Кроме того, Генпрокуратура проводила проверку по вопросам обеспечения прозрачности при проведении тендеров компании. Также известно о фактах фиктивного трудоустройства сотрудников компании.