Задержан замгендиректора ОзенМунайГаза

По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан заместитель генерального директора АО "ОзенМунайГаз" Б. Мамбетсапаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент экономических расследований по Мангистауской области.

Фото: ozen.kz

По информации ведомства, Б. Мамбетсапаев, используя должностное положение и нарушая порядок трудоустройства в АО "ОзенМунайГаз", незаконно принял на работу ряд своих знакомых. Тогда как в очереди на трудоустройство в компанию находятся 9 тысяч жителей города Жанаозена.

Мамбетсапаев знал, что его знакомые не были в числе безработных, не относились к социально уязвимым слоям населения и даже не имели профильного образования, установил орган уголовного преследования.

"Преступными действиями Б. Мамбетсапаева государству причинен ущерб в 46 млн тенге, а также грубо нарушены права жанаозенцев на трудоустройство в предприятие.

Следствие проверяет и другие эпизоды противоправной деятельности Мамбетсапаева, а также факты хищения бюджетных средств должностными лицами компании и подрядных организаций", – подчеркнули в ДЭР.

Напомним, в прошлом месяце были выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности АО «Озенмунайгаз». Кроме того, Генпрокуратура проводила проверку по вопросам обеспечения прозрачности при проведении тендеров компании. Также известно о фактах фиктивного трудоустройства сотрудников компании.