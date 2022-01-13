Задержаны два бывших заместителя экс-председателя КНБ Карима Масимова

Закон и Порядок
Екатерина Елисеева
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Бывшего председателя Комитета национальной безопасности РК Карима Масимова подозревают в действиях, направленных на насильственный захват власти, и превышении должностных полномочий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.    

"Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Масимова К.К. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий", – говорится в сообщении. 

По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо К. Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин.

Расследование продолжается.

Напомним, 6 января 2022 года Карим Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

6 января КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены, по части 1 статьи 175 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ К. Масимов и другие лица.

9 января Президент РК уволил двух заместителей главы Комитета нацбезопасности Марата Осипова и Даулета Ергожина.

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