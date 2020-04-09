Задействованные в борьбе с КВИ сотрудники МВД получат премии на общую сумму более 6 млрд тенге
Айдана Демесинова
Около 52 тысяч сотрудников МВД, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, получат премию. Об этом на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Вы знаете, что Глава государства подписал указ о повышении заработной платы сотрудникам медицинских учреждений, а также правоохранительных органов, которые непосредственно находятся в контактах, связанных с рисками возникновения заражения. Это работа на блокпостах, работа по обеспечению безопасности охраны медицинских учреждений, где проходят лечение заболевшие коронавирусом. У нас общее количество задействованных в борьбе с коронавирусом, составляет 52 тысячи человек. Это не руководители, а именно рядовой состав, который занимается обеспечением безопасности. Они получат надбавку к зарплате в виде одной месячной заработной платы. Соответственно, зарплата у каждого разная", - сказал Ильин.
По его словам, данным сотрудникам МВД будет перечислено денежное поощрение на общую сумму более 6 млрд тенге.
Ранее сообщалось о том, что более 650 млн тенге выделило МВД для поощрения сотрудников, работающих в особом режиме.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан.