Задолженность по зарплате на 540 млн тенге погасили перед работниками в Нур-Султане

В Нур-Султане погашена задолженность по заработной плате 2540 работникам на сумму свыше 540 миллионов тенге, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт городского акимата.
По информации столичного Управления контроля и качества городской среды, чаще всего астанчане обращаются в госорганы по вопросу невыплаты заработной платы, остальная малая часть – по таким вопросам, касающимся трудового законодательства, как незаконное увольнение, применение мер дисциплинарного характера, изменение условий труда и т.д.
Как показывает практика, в основном задержки или невыплаты зарплат допускают малые и средние предприятия, большинство которых занимаются оказанием охранных услуг, работают в сфере общественного питания и строительства.
Стоит отметить, за нарушение требований трудового законодательства предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения и штрафа.
Напомним, ранее министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев рассказал о ходе реализации поручений Елбасы и Президента РК по повышению заработной платы
низкооплачиваемым работникам.